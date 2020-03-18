В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило три тысячи 18.03.2020, 19:12

1,638

21 человек скончался.

Количество выявленных случаев коронавируса в Швейцарии превысило три тысячи, 21 человек скончался, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения.

По последним данным, в стране насчитывается 3028 выявленных случаев коронавируса и 2772 лабораторно подтвержденных случаев. В Швейцарии для того, чтобы случай коронавирусной инфекции считался подтвержденным, пациент должен сдать два лабораторных теста.

Накануне сообщалось о 2,7 тысячи выявленных случаев, 2269 подтвержденных и 19 летальных случаев.

Ранее в понедельник власти Швейцарии объявили общенациональный режим экстраординарной ситуации вплоть до 19 апреля. Закрываются все увеселительные заведения, парки, музеи, спортивные центры, СПА и другая не критическая инфраструктура. Продовольственные магазины, аптеки, почта и другие важные офисы продолжат функционировать. Также с полуночи 17 марта Швейцария вводит пограничный контроль с Германией, Австрией и Францией. Доступ остается открытым только для граждан Швейцарии, рабочей силы, приграничных жителей, а также доставки товаров. Ранее подобная мера была принята в отношении Италии.