закрыть
2 марта 2020, понедельник, 11:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Беллегпром» предложил убрать магазины «секонд-хенд» из крупных городов

80
  • 2.03.2020, 8:19
  • 4,938
«Беллегпром» предложил убрать магазины «секонд-хенд» из крупных городов

Концерн собирается открыть сеть «made in Belarus».

«Беллегпром» настаивает на регулировании деятельности магазинов секонд-хенд. Об этом в программе «Неделя» на телеканале СТВ заявила председатель концерна Татьяна Лугина.

По ее словам, в 2019 году было завезено товара по категории «секонд-хенд» на 78 миллионов долларов.

— Закрывать — не закрывать — мы свои предложения говорили и будем говорить. Но некое регулирование данного вида торговли мы все равно предлагали и будем предлагать. Возможно, если не закрытие, то, по крайней мере вынос его с каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц. Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежды, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали, — пояснила Татьяна Лугина.

Она также рассказала, что «Беллегпром» планирует открыть в этом году семь мультибрендовых магазинов «made in Belarus».

— Все упирается в денежные средства, как обычно. Но все равно мы двигаемся. У нас задача — 7 магазинов открыть до конца года по стране, — рассказала председатель концерна.

Ранее Татьяна Лугина выразила мнение, что Беларусь не может превратиться в мусорку для б/у одежды. Она отметила, что «выбирать, конечно же, покупателю, носить ли одежду из Европы, которую уже неизвестно кто надевал, вещи из азиатских магазинов сомнительного происхождения или наши».


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип