Глава «Беллегпрома»: Страна не может стать урной для б/у вещей 25 4.07.2019, 10:00

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Как концерн намерен «бороться» с секондами.

«Наши люди почему-то считают, что «Беллегпром» — это плохо, а секонд-хенд — это модно. Мы хотим купить европейскую одежду, а почему мы хотим именно ее, а не свое? — говорит председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина. — Я соглашусь, что там есть более креативные модели, но далеко не все лучше, чем у нас». Руководитель концерна рассказала tut.by о преимуществах белорусской одежды, как наши производители намерены продвигать свою продукцию, почему модели на экспорт отличаются от тех, которые продают в наших магазинах, и почему, на ее взгляд, не стоит покупать вещи у азиатов и в секонд-хенде.

«К сожалению, у нас присутствует боязнь креатива»

Если сравнить одежду, которую выпускала белорусская легкая промышленность даже 10 лет назад, и то, что мы видим в наших магазинах сейчас, можно сказать, что производители шагнули далеко вперед. Качество вещей значительно улучшилось, появились современные расцветки, а у многих брендов и фасоны. Модные принты и отделки на отечественной одежде уже не редкость, а из льна, которым славится наша страна, стали шить не только бесформенные одеяния, но и стильные платья, брюки, блузы и многое другое. Несмотря на своеобразный прорыв, еще далеко не все белорусы желают «купляць беларускае», а одеваются в бутиках с европейской брендовой одеждой, в азиатских магазинах, секонд-хендах или вовсе за границей.

С Татьяной Лугиной мы встретились в одном из столичных магазинов белорусской одежды. Она хотела наглядно продемонстрировать, что отечественным производителям есть что показать и чем похвастаться. Действительно, выбор одежды здесь большой, есть и детская, и женская, и мужской трикотаж. Качество, надо отдать должное, наших вещей отменное — правильный крой, строчки ровные, торчащих ниток не встретишь, принты аккуратные. А вот фасоны и расцветки, чего уж таить, не все модные.

— По части дизайна я частично соглашусь, есть у нас с этим некоторые вопросы, — говорит председатель концерна. — Иногда бывает, что предприятия запускают в производство модели, которые нравятся самим работникам предприятия, а точнее, которые им более привычны. Случается, что молодой дизайнер, который понимает уличную моду, знает, что нужно молодежи, смотрит, что сегодня продается в сети, показывает какую-то актуальную модель. Но в то же время сидят реализаторы, представители фирменной торговли, и говорят: «О нет, мы это не продадим!» Но мы не узнаем, продадим или нет, пока не попробовали.

Татьяна Лугина говорит, что руководство концерна уже не один раз собирало руководителей предприятий, чтобы донести до них, что каждая модель делается не для плана производства, а для рынка и должна быть кому-то нужна.

— Тем более что сегодня идет омолаживание основного покупателя, — продолжает председатель. — Сейчас это молодежь, которая хочет чаще обновлять свой гардероб, и дети, которые растут и им нужно покупать новую одежду. Необходима переориентация дизайнеров на молодежь, чтоб они не боялись уличной моды, стиля оверсайз, нестандартного подхода. К сожалению, присутствует у нас боязнь креатива. «А вдруг не продадим?», «А вдруг это не пойдет нашему покупателю?»,

«Давайте делать что-то более традиционное!».

«Мало просто выпустить модную вещь и повесить на вешалку, нужно еще рассказать о ней»

Председатель «Беллегпрома» считает, что для того, чтобы люди стали покупать белорусскую одежду, нужно не просто переориентироваться.

— Необходим комплексный подход к продвижению товара. Мало просто выпустить модную вещь и повесить на вешалку, нужно еще рассказать о ней, грамотно прорекламировать, — уверена Татьяна Лугина. — Сегодня рекламировать себя не так уж и сложно. Просто маркетинговые службы предприятий, особенно государственных, пользуются недостаточным количеством инструментов. Сейчас в стране огромное количество мероприятий, где много молодежи и можно распиарить свою марку. Есть и байкерские слеты, и концерты, те же Европейские игры. Мало участвовать только в каких-то фестивалях, неделях моды. Нужно чаще выходить в массы. Если руководители предприятий это поймут и будут готовы пойти на какие-то проекты, пусть даже не всегда привычного формата, тогда дело пойдет. Стоит больше доверять молодым специалистам, которые приходят с какими-то новыми идеями.

Кстати, по поводу торговли во время II Европейских игр продавцы магазина на Романовской Слободе, где мы смотрели одежду, сказали, что шла она не очень хорошо.

— Продажи в начале месяца, до Европейских игр, были лучше. Иностранцы к нам не заходили, такс-фри мы не оформляли. Наверное, покупатели до нас не доходили — возле магазина всё 2 недели было перекрыто. Плюс сильная жара стояла, — предполагают продавцы.

Поинтересовались мы у председателя «Беллегпрома» и тем, почему экспортные варианты белорусской одежды порой отличаются от ассортимента наших магазинов. На различия в моделях обратила внимание наш корреспондент, которая накануне была в Санкт-Петербурге.

В российской северной столице только на одном из проспектов мы насчитали 5 магазинов белорусского трикотажа. А если верить карте, то в городе их больше 50. Покупателей там немало. На бирках товара указаны производители Woolmark Trade, «Купалинка», ELITE MODA, Melissena, Vita Comfort, «Калинка», «Либерти», Bazalini и другие. Наверное, не каждый белорус знает, что у нас есть такие бренды.

— Да, в Петербурге любят вашу одежду, — рассказала продавец одного из питерских магазинов, узнав, что мы журналисты из Беларуси. — Кстати, не только одежду, но и косметику. Товары качественные и относительно недорогие (к слову, цены там выше, чем у нас). У меня много постоянных клиентов, которые приходят сюда одеваться систематически. В основном это женщины среднего возраста, молодежи поменьше. К примеру, блузу белорусского производства можно купить за 2,1 тысячи российских (68 белорусских рублей), туника стоит 3,3 тысячи (106 белорусских рублей). Платья есть и за 4 тысячи (130 белорусских рублей), и за 6 (194 белорусских рубля). Есть и дороже. Покупательницы рассказывали, что даже в Беларусь за одеждой ездили, потому что там она гораздо дешевле, чем здесь.

Татьяна Лугина поясняет, почему отличается ассортимент.

— На предприятиях иногда для разработки вещей на экспорт один худсовет, а для внутреннего рынка — другой. Поэтому модельный ряд, к примеру, для России и Беларуси у некоторых производителей может отличаться, — прокомментировала наши наблюдения Татьяна Лугина. — Россияне видят одежду и моду не так, как мы. Люди, которые приезжают из России на худсоветы или для формирования своих заказов, более свободны в принятии каких-то нетрадиционных решений, более смелых цветовых блоков, печати, конструкции и отделки, чем та комиссия, которая готовит вещи на внутренний рынок. Поэтому что-то ориентировано именно на экспорт. Это ведь валюта, которая поступает в страну.

«Страна не может превратиться в мусорку для б/у одежды»

Татьяна Лугина считает, что некоторые люди ошибочно полагают, что европейская одежда лучше нашей.

— Наши люди почему-то считают, что «Беллегпром» — это плохо, а секонд-хенд — это модно. Мы хотим купить европейскую одежду, а почему мы хотим именно ее, а не свое? Я соглашусь, что там есть более креативные модели, но далеко не все лучше, чем у нас, — уверена Татьяна Лугина.

С тем, что наша одежда не всегда дешевая, председатель «Беллегпрома» согласилась. Но оговорилась, что сейчас магазины и торговые дома довольно часто устраивают дни скидок, поэтому те, для кого дорого купить по обычной цене, могут приобрести, к примеру, с 25% скидкой.

— В итоге платье из качественной ткани, хорошего пошива, соответствующее всем стандартам, которое стоило 80 рублей, уже можно купить за 60. А это не так дорого, — подчеркивает председатель концерна. — Торговля уже приучила всех к скидкам. Поэтому в стоимость вещи уже закладывается возможность потом сделать скидку. Чтоб и предприятие могло заработать. Сама система пришла к тому, что даже в вещь со скидкой 50% уже заложена прибыль. Очень не хотелось бы, чтоб на рынке происходил сдвиг в сторону азиатских товаров и секонд-хенда только из-за цены. Ведь когда ты носишь новую качественную вещь — это очень приятно.

Она отметила, что «выбирать, конечно же, покупателю, носить ли одежду из Европы, которую уже неизвестно кто надевал, вещи из азиатских магазинов сомнительного происхождения или наши».

— Страна не может превратиться в мусорку для б/у одежды. В России, к примеру, сейчас нет такой динамики открытия магазинов секонд-хенда. Мы сами создали некую моду на секон-хенд. А ведь это вещи, которые были в употреблении. И хорошо, если их обработали каким-то веществом, к примеру газом, или постирали, чтобы дезинфицировать после предыдущего человека, который ее носил. У нас в стране их никто не стирает и не дезинфицирует, — отметила председатель. — Здоровенными тюками это все возится, особенно через польскую границу, приезжают различного плана частники, эти тюки разбирают, загружают в свои микроавтобусы и увозят. Никакой обработки у нас эти вещи не проходят.

По словам Татьяны Лугиной, раньше у нас был режим обязательной дезинфекции таких вещей. Теперь норму убрали, и она носит рекомендательный характер.

Председатель «Беллегпрома» сказала, что концерн не будет бороться с секонд-хендами и азиатскими магазинами. Но у них есть идея запустить информационный проект, в котором специалисты и врачи будут рассказывать о вреде некачественной одежды и обуви.

— Сегодня очень много говорится о соблюдении техрегламентов, сертификации, честной конкуренции. Но мы видим, что в Беларуси все равно большое количество продукции без сертификатов. Понятно, что бороться с такой волной сомнительного товара очень сложно. До каждого места его реализации не дойдешь. Мы решили не тратить силы на борьбу с этим товаром, а просто информировать людей о его небезопасности, — делится планами председатель концерна. — У нас есть идея создать совместно со СМИ проект — будем рассказывать, к примеру, что обувь из кожзаменителей, или, как их сегодня любят называть красивым словом, эко-кожи, может отразиться на здоровье, особенно детей.