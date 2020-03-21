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Лукашенко о коронавирусе: Это сайты и каналы хотят вызвать панику

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  • 21.03.2020, 13:07
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Лукашенко о коронавирусе: Это сайты и каналы хотят вызвать панику

Диктатор озаботился «фейками».

Лукашенко сегодня на совещании во Дворце Независимости потребовал разобраться с распространителями фейков о смертях из-за коронавируса, передает БелТА.

"Валерий Павлович (председатель КГБ Валерий Вакульчик — ред.), уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Погибла женщина в Витебске - никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз. Мне докладывают по каждому случаю похожих смертей. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Чтобы создать панику", - заявил Лукашенко.

Диктатор подчеркнул, что необходимо разобраться с "негодяями, которые вбрасывают эти фейки". "Зачем они людей травят? - спросил он. - Бог нас спасает, что мы более или менее это сложное время, когда идет пик острых респираторных заболеваний, еще как-то проходим, держим же все на контроле. Нет, надо раскрутить обстановку, взорвать что-то. Да, у людей уже выработался иммунитет и к этой болтовне в интернете. Но почему мы проходим мимо таких людей, которые делают это умышленно?"

"Я еще раз подчеркиваю: дело не в этом коронавирусе. Дело вообще в нашей порядочности и дисциплине. Какая разница, от чего умер человек? Это наша расхлябанность, безобразие. От вирусных болезней нельзя умирать. Надо просто смотреть за людьми. Надо активизировать детей, чтобы они помогали старикам. Главное сейчас - защитить стариков", - подчеркнул диктатор.


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