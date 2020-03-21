Эксперт: На следующей неделе рубль значительно ослабнет 1 21.03.2020, 18:44

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Доллар установит новые рекорды.

Национальный банк РБ на прошедшей неделе прекратил удерживать валютную корзину из доллара, евро и российского рубля на одном уровне, что привело к обвалу курса белорусского рубля против доллара, евро и российского рубля. На текущей неделе можно ожидать продолжение этого обвала. В понедельник 23 марта доллар может подорожать на 1-2% вследствие ослабления российского рубля, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Средневзвешенный курс доллара на прошедшей неделе вырос, как и прогнозировалось, но в намного большей степени: на 9,4% – до 2,5591 рубля за доллар 20 марта. Причиной столь резкого скачка стало то, что Нацбанк перестал удерживать корзину валют из доллара, евро и российского рубля от роста, в результате чего она подорожала за неделю на 5,2%. При этом объем торгов иностранными валютами в среднем за день уменьшился до 167,5 млн. рублей с 175,4 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Средневзвешенный курс евро на БВФБ вырос за неделю на 5,6% и достиг 20 марта 2,7621 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля увеличился на 2,5% – до 3,276 белорусских рубля за 100 российских.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Что повлияло на решение Нацбанка снизить отказаться от сдерживания роста валютной корзины, пока неизвестно. Возможно, новый обвал курса российского рубля на Московской бирже. По-видимому, Нацбанк пытается таким образом снизить валютные интервенции в целях экономии валютных резервов. В Нацбанке, похоже, поняли, что Банк России и правительство РФ не будут стремиться вернуть курс российского рубля к прежним значениям и готовы на девальвацию российского рубля.

Ослаблению рубля способствовало увеличение спроса на наличную валюту со стороны населения. При этом в обменных пунктах валюты возник дефицит наличных долларов. Как пояснили в Нацбанке, это произошло в связи с тем, что европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов США на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из США. Но безналичные доллары можно покупать свободно, а в обменных пунктах есть другие валюты.

B связи с ростом спроса на валюту в банках резко сократилась рублевая ликвидность. На аукционе по приему средств банков на семидневные депозиты в Нацбанке, проведенном 17 марта, предложение рублей снизилось до 800 млн. рублей с 1 808 млн. рублей на предыдущем аукционе. Нацбанк удовлетворил все заявки, и оставил средневзвешенную ставку на уровне 8,64 % годовых.

На текущей неделе рост стоимости валютной корзины может продолжиться, причем так же быстро, как и на прошедшей неделе.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Курс евро на БВФБ на прошедшей неделе вырос намного меньше, чем курс доллара, так как на рынке форекс европейская валюта значительно подешевела против американской валюты. А это было вызвано дефицитом долларов, возникшим в связи с ростом спроса на них во всем мире. Инвесторы избавлялись от своих вложений в различных странах, переводя средства в долларовые активы, которые считаются безопасной гаванью во время кризисов. Это привело к падению курса евро ниже уровня 1,07 долларов за евро.

Всех пугает перспектива глобальной рецессии, которая, по мнению экспертов, неизбежна. Правительства и центральные банки ведущим мировых державам предпринимают беспрецедентные меры, которые должны сделать эту рецессию управляемой. ФРС США в воскресенье 15 марта снизила ставки по федеральным фондам до 0-0,25% и объявила о планах дополнительного приобретения облигаций на 700 млрд. долларов. Это не предотвратило падение фондовых индексов США 16 марта более чем на 10%. Ситуация начала улучшаться только после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о намерении принять программу по поддержке экономики на сумму около 1 трлн. долларов. Гражданам США предполагается раздать по 1 тыс. долларов. Кроме того, 50 млрд. долларов предполагается направить на поддержку американских авиакомпаний, 150 млрд. долларов — на кредитование под гарантии государства других секторов, несущих крупные убытки из-за последствий коронавируса, и 300 млрд. долларов — на поддержку малых и средних частных предприятий.

Европейский центробанк также принял свою программу поддержки экономики региона. Он принял решение реализовать программу выкупа государственных и корпоративных ценных бумаг в объеме около 80 млрд. евро в месяц. Правительства отдельных стран ЕС принимают индивидуальные программы поддержки своих экономик.

На текущей неделе проблема с дефицитом долларов на мировом рынке должна быть решена, так как с 23 марта ФРС США будет обеспечивать долларами центробанки Канады, Англии, Японии, Еврозоны и Швейцарии долларами на ежедневной основе, а не на еженедельной, как сейчас. В связи с этим можно ожидать коррекции курса евро на рынке форекс, но на какую величину вряд ли имеет смысл гадать.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Обвал курса российского рубля в Москве на прошедшей неделе был вызван падением цен на нефть на мировом рынке. В частности, нефть марки brent дешевела примерно до 20 долларов за баррель, но к концу недели подорожала почти до 30 долларов.

Давление на цены, кроме пандемии коронавируса, способствовала Саудовская Аравия, которая объявила о намерении дополнительно увеличить экспорт нефти за счет продажи из хранилищ и замены ее на внутреннем рынке на газ. В связи с этим аналитики Goldman Sachs подсчитали, что в ближайшие месяцы поставки нефти вырастут на 3 млн. баррелей в сутки, а цены на нефть марки Brent упадут до 20 долларов за баррель.

Но затем нефти удалось отыграть часть потерь, хотя особенно радостных новостей не появилось. Саудовская Аравия и Россия продолжают войну нервов, их руководство продолжает рассуждать о том, что страны могут выдержать длительный период низких цен на нефть. Беспокоятся только США, в которых могут обанкротится компании, добывающие сланцевую нефть. В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил о намерении оказать дипломатическое давление на Саудовскую Аравию и принять новые санкции в отношении России. Кроме того, США будут закупать нефть в стратегические резервы.

В таких условиях перспективы рубля кажутся мрачными. Курс доллара на Московской бирже 18 марта поднимался до 80,87 рубля, после чего торги пришлось на время приостановить. После этого курс поднялся еще выше, но к концу недели скорректировался ниже уровня 80 рублей.

Но Банк России особенно ситуацией не обеспокоен. Он осуществляет валютные интервенции, но скорее для вида, чем для реального сдерживания обвала курса рубля. С 16 марта он увеличил продажу валюты до 5,5 млрд. рублей с 3,6-3,7 млрд. рублей в день, а 19 марта должен был начать продажу валюты в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, но только при падении цен ниже 25 долларов за баррель марки Urals. Кроме того, 20 марта российский ЦБ сохранил свою ключевую ставку на уровне 6% годовых, озадачив всех инвесторов. Стало ясно, что никаких серьезных шагов он предпринимать не собирается, и курс доллара на Московской бирже вновь пошел вверх.

По мнению экспертов Райффайзенбанка, общий объем валюты, который ЦБ РФ и банки может продать, позволят удержать курс доллара в пределах 90-115 рублей в том случае, если в течение следующих 12 месяцев нефть марки Brent будет находится в диапазоне 20-25 долларов за баррель.

На текущей неделе можно ожидать продолжения резких колебаний цен на нефть и, соответственно, курса доллара на Московской бирже. Если надежда на ослабление ценовой войны не появится, рубль, скорее всего, будет слабеть.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

В текущих условиях единственное, что можно прогнозировать, это возможность значительных колебаний курсов валют на мировом рынке и на БВФБ, и нового значительного ослабления белорусского рубля ввиду снижения валютных интервенций Нацбанка.

Прогноз на понедельник 23 марта

Курс доллара на Московской бирже во второй половине пятницы 20 марта вырос примерно на 2,5% – до 79,9325 рубля за доллар.

На рынке форекс курс евро против доллара во второй половине рабочего дня пятницы почти не изменился, составив 1,0698 доллара за евро.

В связи с этим на открытии торгов на БВФБ 23 марта курс доллара может вырасти на один-два процента в связи с падением курса российского рубля.