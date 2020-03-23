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В 2019 году ВВП Украины вырос на 3,2%

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  • 23.03.2020, 16:54
В 2019 году ВВП Украины вырос на 3,2%
Фото: Getty Images

Об этом сообщила Государственная служба статистики страны.

По уточненным данным внутренний валовый продукт в 2019 году в сравнении с 2018-м вырос на 3,2%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, пишет сайт gordonua.com.

По подсчетам Министерства экономического развития, опубликованным в феврале 2020 года, рост ВВП Украины в 2019-м составлял 3,3%.

Согласно макроэкономическому прогнозу ведомства, рост ВВП Украины в 2020 году может составить 3,7% (по оптимистичному сценарию – 4,8%).

Этот прогноз был составлен и опубликован до начала пандемии коронавируса и не учитывает связанного с ней падения мировой экономики. В Национальном банке прогнозировали, что спад экономики во всем мире может оказать позитивное влияние на платежный баланс Украины, однако влияние кризиса на рост ВВП будет «скорее негативным».


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