У берегов Канады обнаружен фрагмент древнего континента 23.03.2020, 17:10

Иллюстрационное фото

Возраст затерянного континента — нескольких миллиардов лет.

Несмотря на карантинное положение из-за коронавируса, научный мир не прекратил свою деятельность и продолжает делиться своими открытиями.

Недавно палеонтологи нашли самые древние останки предков современной курицы в известняковом карьере, расположенном недалеко от границы между Бельгией и Нидерландами. Также на днях немецкий зоолог открыл два новых вида акул.

Теперь же ученые обнаружили расколотый миллионы лет назад кусок континентальной коры Земли, который находится на севере Канады, передает «Новое время».

Остров Баффинова Земля, расположенный между материковой частью Канады и Гренландией, представляет собой обширное арктическое пространство, охватывающее более 500 000 квадратных километров, что делает его пятым по величине островом в мире.

Анализируя образцы изверженных пород, извлеченных из разведочного бурения алмазов в провинции Кидберлик Кидляк на южных участках Острова Баффинова Земля, исследователи выявили минеральные породы, которые они никогда раньше не встречали.

«Кимберлиты — это подземные ракеты, которые поднимают пассажиров на пути к поверхности», — объясняет геолог Майя Копылова из Университета Британской Колумбии.

«Пассажиры — это сплошные куски каменных стен, которые несут множество деталей об условиях, которые со временем находятся далеко под поверхностью нашей планеты».

В данном случае эти пассажиры завершили очень долгое путешествие. Команда говорит, что подобные кимберлитовые породы, сформированные на глубине менее 150 километров, выталкиваются на поверхность как геологическими, так и химическими силами.

С точки зрения геологической составляющей их появление на острове Баффин представляет собой конец колоссального расселения, которое произошло примерно 150 миллионов лет назад, во время рифтинга континентальной плиты Северо-Атлантического кратона.

Этот образец относится к кускам литосферной породы, которые датируются миллиардами лет назад, представляя собой некоторые из лучших экспонатов самой ранней континентальной коры Земли.

Разломанные миллионы лет назад фрагменты были обнаружены в Шотландии, Лабрадоре и в Гренландии, но исследователи не ожидали найти его на полуострове Холл острова Баффина.

«Минеральный состав других частей Северо-Атлантического кратона настолько уникален, что его нельзя было спутать ни с чем другим», — говорит Копылова.

Чтобы достичь своих результатов, команда использовала ряд аналитических методов — включая петрографию, минералогию и термобарометрию — для изучения 120 образцов горных пород, называемых ксенолитами, взятых из провинции кимберлитов.

«С помощью этих образцов мы можем реконструировать формы древних континентов на основе более глубоких, мантийных пород», — говорит Копылова. — «Теперь мы можем понять и нанести на карту не только самый верхний тонкий слой Земли, который составляет один процент от объема планеты, но наши знания буквально и символически глубже».

Новые результаты означают, что ученые обнаружили примерно на 10% больше довольно значительного куска этой древней коры.