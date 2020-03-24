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Лионель Месси: Время быть ответственным и оставаться дома

  • 24.03.2020, 11:23
Лионель Месси: Время быть ответственным и оставаться дома
Лионель Месси
Фото: Gabriel Rossi/STF/Getty Images

Известный футболист обратился к болельщикам по поводу коронавируса.

Звездный футболист Барселоны Лионель Месси обратился к фанатам по поводу бушующей во всем мире эпидемии коронавируса, пишет nv.ua.

В своих аккаунтах в соцсетях аргентинец выложил фото вместе со своими сыновьями, признавшись, что это трудные времена для всех.

«Мы все беспокоимся о том, что происходит, и хотим помочь, ставя себя в положение тех, кто переживает наихудшее время, либо потому, что они непосредственно затронуты, либо их семья и друзья, либо потому, что они работают на передовой этой борьбы в больницах и санаториях», — добавил Месси.

Спортсмен также заявил, что хочет послать всем этим людям много сил. По его мнению, здоровье людей всегда должно быть на первом месте, и в это чрезвычайное время нужно следовать указаниям как организаций здравоохранения, так и государственных органов, ведь только так можно эффективно бороться с коронавирусом.

«Пришло время быть ответственным и оставаться дома. Более того, это прекрасная возможность приятно провести время со своими близкими, что мы не всегда можем сделать. Обнимаю вас и надеюсь, что нам удастся преодолеть эту ситуацию как можно скорее», — резюмировал Месси.


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