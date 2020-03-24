В Польше коронавирусом заражены уже 774 человека 24.03.2020, 20:03

Девять человек скончались.

В Польше были подтверждены 82 новых случая заражения коронавирусом.

Всего в Польше было выявлено 774 случая заражения вирусом из Уханя. 9 человек погибло, передает «Радио Польша».

Как заявил президент Польши, прекращение эпидемии к Пасхе маловероятно. Однако он добавил, что надеется, что при «хорошей дисциплине» к этому времени число заболевших начнет снижаться. Об этом глава польского государства заявил во время сессии вопросов и ответов в Facebook.

Анджей Дуда отметил, что на данный момент также невозможно полностью оценить будущие последствия пандемии. Как он отметил, точно можно сказать только, что мир ждет экономический кризис, который коснется, в том числе и Польши. Он добавил, что приоритетными задачами правительства на данный момент являются защита жизни и здоровья людей и противодействие последствиям кризиса. Также, по его словам, власти сейчас пытаются получить как можно больше медицинских средств, необходимых больницам. Президент подчеркнул, что сделать это непросто из-за нехватки отечественных запасов и проблем с ними за пределами Польши.

Анджей Дуда также заявил, что меры, принятые правительством Матеуша Моравецкого, являются реакций на события, происходящие на Апеннинском полуострове. «Видя, что происходит в Италии, насколько высока там заболеваемость, мы не хотели ошибаться, поэтому мы приняли решительные меры. Граждане нас послушались, многие из них остались дома» - сказал президент Польши.

Глава государства добавил, что правительство должно любой ценой спасать рабочие места, а также предпринимателей и других людей, которые не по своей вине пострадали от эпидемии.