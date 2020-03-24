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BelToll меняет правила оплаты за пользование белорусскими дорогами

  • 24.03.2020, 20:07
BelToll меняет правила оплаты за пользование белорусскими дорогами

Проезд по платным дорогам можно будет оплатить электронной виньеткой.

В Беларуси появится возможность оплачивать пользование платными дорогами за определенный период времени. Это предусмотрено указом №108, который 24 марта подписал Лукашенко, сообщает БелТА.

Документ принят в целях совершенствования работы системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам.

Согласно указу, с 15 декабря 2020 года у владельцев транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т появится возможность оплатить проезд по платным дорогам за определенный период. В настоящее время плата взимается из расчета пройденного километража.

Для оплаты за период времени нужно будет приобрести электронную виньетку. Купить ее можно будет как в любом пункте обслуживания BelToll, так и удаленно на официальном сайте оператора системы электронного сбора платы за проезд www.beltoll.by.

Указом также предусмотрена возможность внесения платы по разовому тарифу в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платной автомобильной дороге в течение двух часов с момента фиксации нарушения. При этом оплата проезда по разовому тарифу исключает взимание платы за проезд в увеличенном размере.


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