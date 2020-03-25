Парад чего? 1 Антон Орехъ

25.03.2020, 17:32

Антон Орехъ

Воевать России придется не с НАТО или каким-то другим воображаемым противником.

Я считаю, что сейчас вообще уже не важно, в каком формате состоится парад 9 Мая в столице России. Со зрителями, без зрителей – даже если он вовсе не состоится. Само по себе это мероприятие – чисто пропагандистское. На Красной площади несколько сотен человек. Но большинство среди них – люди пожилые, которым сейчас лучше бы дома сидеть, а не на танки любоваться. Хотя для них это всегда трогательно и приятно.

Но дело не в этом. Именно сейчас парад продемонстрирует, насколько приоритеты государства расходятся с реальной жизнью. Все эти годы мы готовились к войне. Какой войне? С кем? Непонятно. Никто на Россию нападать не собирался и не планирует. Но львиная доля нашего бюджета уходит на милитаризм. Прямо видно, как загораются глаза у президента, когда он начинает говорить о вооружении и модернизации армии. И как дежурно отчитывается он о планах развития медицины и социалке.

И вот пришел день, когда война началась. Но воевать нам придется не с НАТО или каким-то другим воображаемым противником. Воевать придется в вирусом, который уносит по миру ежедневно сотни жизней и первые жертвы в России – просто вопрос времени, причем, самого ближайшего.

Нам бы сейчас продемонстрировать мощь нашей медицины! Стройные ряды врачей, вооруженных по последнему слову техники, показать корпуса и отделения больниц, где есть всё необходимое. Нам бы сейчас быть уверенными в том, что на всех больных хватит докторов и медсестер, хватит лекарств и аппаратов искусственного дыхания. Вот что нам сейчас необходимо, а не сверхзвуковые ракеты. Коронавирус они не убьют. Впрочем, не только коронавирус.

Вся эта ситуация – хороший повод поглядеть, как вообще наше здравоохранение готово бороться за наше здоровье и жизнь. Так уж вышло, что в последнюю неделю я сам столкнулся с нашей медициной. И впечатления у меня не очень веселые. Возможно, тот кавардак, который я наблюдал в эти дни, только со стороны так выглядит и подчиняется какой-то внутренней железной логике, непонятной дилетанту. Но когда я читаю новости, что медики сами шьют себе маски, которых не хватает, и что у них на всё отделение один ртутный градусник, то кажется, что кавардак видят и сами врачи.

Поэтому какую мощь и кому мы продемонстрируем на параде Победы? И до каких пор мы будем праздновать достижения дедов, не замечая реальной жизни, в которой сейчас тоже есть место подвигам?

Антон Орехъ, Telegram