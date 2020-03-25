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Число погибших от коронавируса в Италии превысило семь тысяч

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  • 25.03.2020, 21:40
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Число погибших от коронавируса в Италии превысило семь тысяч
Фото: Nicola Fossella/ЕРА

Всего в Италии коронавирусом заразились более 57 тысяч человек.

В Италии за сутки от коронавируса умерли 683 человека, а общее число жертв превысило семь тысяч. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Всего с момента начала эпидемии скончались 7503 человек, заболел — 57 251. Страна находится на первом месте среди всех стран среди погибших от коронавируса.

Ранее 25 марта власти Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434. Это означает, что по второму показателю страна обошла Китай.

По последним данным, в мире выявлено свыше 441 тысячи инфицированных коронавирусом; 20 тысяч человек погибли, 111 тысяча — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.


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