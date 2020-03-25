В Швейцарии количество заражений коронавирусом приблизилось к 10 тысячам 25.03.2020, 22:06

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Количество больных на тысячу населения в Швейцарии превысило аналогичный показатель в Италии.

Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии продолжает стремительно расти: в полдень среды уже было зарегистрировано 9765 подтвержденных случаев заболевания - это 929 больше, чем 24 часа назад.

Об этом как сообщил министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Количество зарегистрированных больных на тысячу населения в Швейцарии превысила аналогичный показатель в Италии, Так, на тысячу населения в Швейцарии приходится 1,17 больных, в Италии – 0,9.

По словам Берсе, это "ожидаемый рост", а "не взрыв".

Он отметил необходимость соблюдать ограничительные меры, введенные Федеральным советом.

"Настойчивость населения все же необходима, чтобы суметь справиться с кризисом. Это не бег на 100 метров, а марафон", – сказал министр.

Берсе не предоставил никакой информации о количестве людей, которые умерли от коронавирус.

Согласно данным, приведенным информационным агентством Keystone-SDA, основанными на информации из кантонов, до полудня среды было зарегистрировано 150 смертей.