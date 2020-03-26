«Цены упали, машины доставляем в штатном режиме» 26.03.2020, 14:04

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На что сейчас можно рассчитывать при покупке авто из Европы?

Коронавирус шагает по планете и вносит коррективы во все сферы жизни. Такого грандиозного нарушения планов не ожидал никто: границы закрыты, даже самые крупные мероприятия отменены.

Кто собирался в отпуск - вынужден сидеть дома, кто планировал пригнать автомобиль из-за границы - изучает местный рынок. Но все ли так плохо? О пригоне авто из Европы сайт abw.by поговорил с представителем литовского отделения аукциона Exleasingcar Айварасом Якулевичюсом.

На аукцион машины попадают в состоянии "как есть", зачастую - с наличием всей истории обслуживания. Площадку уже оценила не одна сотня белорусских автолюбителей. Чего стоит ожидать от рынка сейчас?

- Давайте со злободневного. Бизнесу приходится нелегко. Коронавирус повлиял на автомобильные продажи?

- Количество покупателей снизилось, но не критически, в рамках нормы в нынешней ситуации. Нельзя сказать, что покупок стало меньше в каком-то определенном ценовом сегменте. По-прежнему продаются как дорогие авто, так и более бюджетные варианты.

- Что сейчас происходит с ценами в целом? Можно ли делать какие-то прогнозы?

- Как правило, в марте и апреле цены растут, но события в мире вносят свои коррективы. Сейчас все наоборот: можно говорить об уменьшении стоимости, и вполне возможно, что в ближайшем будущем цены снизятся еще немного.

В то же время ожидать сильного и резкого падения цен не стоит. Никто не будет продавать автомобили за половину стоимости. Пусть покупателей и становится меньше, но и количество предложений не растет. Некоторые площадки в Европе временно приостановили свою работу. В конечном итоге, рынок отрегулирует сам себя. Есть мнения специалистов, что цены позже могут вырасти - автомобильные заводы остановили производство, а из-за экономической ситуаций бизнеса компании будут продлевать лизинговые контракты - значит на аукционы будет выставляться значительно меньше машин.

- Какие площадки отсеялись?

- Активнее всего работают Германия и Нидерланды. Машин из Италии и Франции осталось мало. Складывается интересная ситуация. Итальянские и французские машины из-за особенностей эксплуатации раньше стоили дешевле, чем из других стран. Сейчас за схожую стоимость можно рассчитывать уже на машины из Германии или Нидерландов, что означает и заметно лучшее состояние, и более богатые комплектации.

- Закрытые границы пугают многих. Не получится ли так, что после оплаты автомобиль придется ждать неопределенное время?

- В начале закрытия границ ситуация была неопределенная, но в последние дни ситуация устоялась. Термины не много увеличились. Те площадки, которые сейчас прекратили работу, на Exleasingcar.com попросту не выводятся - остаются лишь актуальные предложения. В остальном работа идет в штатном режиме. В среднем с момента оплаты авто до его прибытия со всеми необходимыми документами в Литву проходит три-четыре недели. Еще пару дней в зависимости от необходимых услуг вроде химчистки или мелкого ремонта и подготовки документов - и можно отправлять авто в Беларусь.

Что касается закрытия площадок, откуда мы пригоняем автомобили, то полностью исключать вероятность возникновения такой ситуации нельзя. Никто не может дать точные прогнозы о том, что будет происходить в обозримом будущем.

Однако надо понимать, что пригон авто из Европы и так не подразумевает покупку за несколько дней. Такое возможно только в том случае, если машина изначально находится в Литве. Если какая-то из европейских площадок вдруг закроется, то автомобиль просто придется подождать несколько дольше. От этого не изменится ни его состояние, ни его стоимость. Зато когда площадки начнут открываться, на снижение цен уже наверняка рассчитывать не придется.

- О собственноручном пригоне по понятным причинам можно забыть. С доставкой автомобилей в Беларусь проблем не возникает?

- Сейчас доставка отдана на выкуп автовозам. Ранее большим спросом пользовались услуги "перегонщиков", когда автомобиль доставляли в Беларусь специально для покупателя. Также некоторые покупатели предпочитали приезжать за автомобилем в Литву лично. Из-за этого сроки доставки автовозом могли затягиваться - приходилось ждать, пока автовоз "укомплектуется".

Сейчас автовозы комплектуются очень быстро, ведь других вариантов нет. Но есть в этом и свои плюсы. Во-первых, это немного дешевле, чем заказ индивидуального пригона. Во-вторых, для доставки автовозом нужно готовить меньше документов, что положительно влияет на сроки доставки. После прибытия авто на нашу площадку в Литве доставить его в Беларусь можно едва ли не на следующий день. Стоимость самой доставки - 230 евро.

- По всему получается, что сейчас самое подходящее время для покупки?

- Близко к этому. Жизнь в карантине не останавливается - просто приходится быть более гибкими в своих решениях.