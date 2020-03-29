Коронавирусом в мире заразилось уже более 660 тысяч человек 2 29.03.2020, 10:02

1,472

За последние сутки количество инфицированных увеличилось на 70 тысяч.

В мире зарегистрировано более 664 тысяч случаев заражение коронавирусом, число умерших превысило 30 тысяч человек, свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).

Лидер по количеству зараженных по-прежнему США — 124 377 случаев, из которых вылечились 1095 человек, умерли — 2185. Второе место занимает Италия — 92 472 случая заражения, жертвами коронавируса стали 10 023 человека. На третьем месте Китай: за сутки коронавирусом заразились 45 человек, умерли пятеро. Всего с начала пандемии в КНР зарегистрировано 82 057 случаев заражения, умерли 3300 человек.

В Европе сложная ситуация не только в Италии, но и в Испании. Власти страны сообщают о 73 235 инфицированных. Среди них 12 285 выздоровели, умерли 5982 человека.

Растет количество зараженных и в соседних с Беларусью странах. В Литве 394 случая заражения, семь человек скончались, один выздоровел. В Латвии 305 зараженных, жертв нет, один человек поправился. В Польше 1638 зараженных, скончались 18 человек, выздоровели — семь. В Украине 356 случаев заражения, девять жертв, пять человек выздоровели. В России число зараженных достигло 1264 человек, 49 выздоровели, четыре человека скончались.

В Беларуси, по последним данным Минздрава на 27 марта зафиксировано якобы 94 случая коронавируса. Независимые эксперты сомневаются в достоверности этой цифры.