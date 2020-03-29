В Литве диагностированы 437 случаев коронавируса 29.03.2020, 12:00

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Семь человек умерло.

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на данный момент в Литве диагностированы 437 случаев коронавируса (COVID-19). Эти данные собраны из всех лабораторий, проводящих исследование, сообщает delfi.lt.

В общей сложности исследовано 8424 образца. Во всех случаях проводятся эпидемиологические расследования. На данный момент 7 человек скончались, один – выздоровел.