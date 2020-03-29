закрыть
29 марта 2020, воскресенье, 13:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

В Литве диагностированы 437 случаев коронавируса

  • 29.03.2020, 12:00
  • 1,296
В Литве диагностированы 437 случаев коронавируса

Семь человек умерло.

По данным лаборатории Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на данный момент в Литве диагностированы 437 случаев коронавируса (COVID-19). Эти данные собраны из всех лабораторий, проводящих исследование, сообщает delfi.lt.

В общей сложности исследовано 8424 образца. Во всех случаях проводятся эпидемиологические расследования. На данный момент 7 человек скончались, один – выздоровел.


популярное за неделю

Мнение

Вирус, стой, раз-два!
Вирус, стой, раз-два! Ирина Халип
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство»
«Научись хотя бы врать, дорогое правительство» Ольга Майорова
Лукашенко гуляет по минному полю
Лукашенко гуляет по минному полю Владимир Халип
Берегите себя и своих любимых
Берегите себя и своих любимых Андрей Санников