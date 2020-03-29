«Завод нежизнесособен!»: как сегодня протестовали в Бресте 29.03.2020, 14:57

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Жители города добавили к своим акциям важную деталь.

Днем 29 марта на площади Ленина в Бресте прошло традиционное воскресное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода «АйПауэр», который построен в нескольких километрах от областного центра. На этот раз многие участники молчаливой акции протеста были в масках и на площади стояли на расстоянии друг от друга, сообщает «Бресткая газета».

Собравшиеся, в частности, обсуждали новость о том, что генпроектировщик завода АКБ отозвал и опять подал документы на государственную экологическую экспертизу.

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

«Это уже шестая подача (на государственную экологическую экспертизу – прим. ред.). При этом завод уже стоит полтора года. Никакого газоочистного оборудования дополнительно туда не ставится. Все эти якобы переработки проектов – это фикция, подгонка под желаемый заказчиком результат», – сказал на площади один из лидеров протестного движения Дмитрий Бекалюк. По его мнению, чиновники должны признать, что в том виде, в котором завод построен, «он не жизнеспособен на данной территории».

По данным правозащитника Романа Кисляка, на площади собралось больше 160 человек. Милиция по традиции предупредила их об ответственности за нарушение закона о массовых мероприятиях.

Завершилась воскресная акция протеста прогулкой по улицам Пушкинской и Советской.

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by

Фото: b-g.by