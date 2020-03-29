«Смотрим на Беларусь и поражаемся, весь мир на карантине, а мы на тракторе» 3 29.03.2020, 18:39

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Фото: ЕРА

Гродненки из США рассказали, как за океаном переживают пандемию.

Гродненки Катя Гнедкова, Дарья Матеюк и Людмила Лебедь сейчас живут и работают в США. На 29 марта в этой стране выявлено 123 750 случая заражения и 2 227 летальных исходов от коронавируса. Для hrodna.life девушки рассказали, как изменилась их жизнь во время пандемии и как издалека видится ситуацию в Беларуси.

Катя Гнедкова из Флориды: Disneyland закрыт, витамины в дефиците

Катя живёт в Орландо и работает в туристической индустрии. Штат Флорида – центр тематических парков, таких как Disney, Universal & Seaworld. Обычно здесь много туристов, всё крутится и вертится, но сейчас мир как-будто замер.

«На дорогах очень пусто, большинство магазинов закрыто или работает по сокращенному графику. Рестораны работают исключительно на вынос и доставку домой. Кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры закрыты совсем. Парки Disney и Universal закрылись еще в марте», – рассказывает Катя.

В городе введен карантин и комендантский час. Выходить из дому можно только за продуктами или в аптеку. На работу ходят только те, без кого городу не выжить – медики, полицейские, сотрудники технических и экстренных служб.

По словам Кати, в магазинах раскупили туалетную бумагу и дезинфекторы. В аптеках есть сложности с покупкой некоторых лекарств, а витамины стали дефицитом.

Компания, где работает Катя, сначала перевела всех сотрудников на удалёнку, а через две недели отправила почти 2000 человек в вынужденный отпуск до июня.

Компенсаций от работодателя нет – туризм терпит убытки. Но президент Трамп обещает выдать всем, кто остался без работы, по 1000 долларов, а в новостях говорят о государственном пособии по 600 долларов в неделю для тех, кто ушел в вынужденные отпуска.

«Люди реагируют по-разному, но на улицах никто не собирается, все избегают групп и держат дистанцию в магазинах. В больницах перегруз и не хватает наборов для тестирования. Если человек не в слишком тяжелом состоянии и до 50 лет, то отправляют лечиться дома. У меня есть знакомая, которая перенесла этот вирус. С ней так и было»

Всего во Флориде выявлено 4 038 случаев заражения и 56 летальных исходов от коронавируса. «Только в моём округе – 160 заражённых, даже в комплексе где я живу двое, – говорит Катя. – Но это ничто по сравнению в Нью-Йорком. Видимо, вирусу тяжело выживать во флоридской жаре».

Дарья Матеюк, штат Массачуссетс: обучение через Zoom и пустой «русский» магазин

Дарья живет в пригороде Бостона, в городе Ньютон. Она студентка, а еще работает моделью.

Дарья отмечает приметы нового времени города: Starbucks закрылся, магазины одежды не работают, нельзя заходить в бары и рестораны, можно только заказывать еду.

«Моя жизнь изменилась, потому что я не хожу в университет. Три недели назад нас перевели на онлайн обучение. Занимаемся из дома через приложение Zoom – слушаем лекции, делаем презентации, проходим практические занятия, все точно так же».

Дарья говорит, что в основном «сидит дома и никуда не выходит» и что сейчас многие ведут себя также. «У нас рекомендуется выходить из дома только на работу и чтобы подышать воздухом. Штрафов за выход на улицу нет».

Дарья рассказала, что в стране перенесли срок уплаты налогов с марта на июнь, перестали начислять проценты на кредиты и планируют перенести сроки оплаты съемного жилья «на потом».

«В магазины я не хожу, туда ходит мой парень. Продукты есть, очереди небольшие. А в русском магазине на днях вообще пусто было. Паники нет, просто люди дома сидят».

Всего по штату Массачусетс на 29 марта зарегистрировано 4257 случаев заражения и 44 летальных исхода.

Людмила Лебедь, штат Индиана: люди покупают продукты и оружие, но без паники

Людмила живет в Порт-Вейне и работает в IT-сфере.

«Сейчас все работают дистанционно, но нам не привыкать», – рассказывает она.

Главное изменение в жизни семьи – то, что сын уже три недели не ходит в школу. Все учебные заведения переведены на онлайн-обучение.

Еще они «закупились» продуктами сразу примерно на две недели, чтобы реже ходить в магазин.

«Отменены все мероприятия, закрыты общественные места. Электронную почту заваливают мейлами о Covid-19. Вышла рекомендация выходить только по необходимости, гулять в одиночку и соблюдать дистанцию», - делится женщина.

По словам Людмилы, бизнес среагировал на эпидемию раньше, чем государство. Предприятия собственными решениями начали принимать меры против распространения инфекции.

«Сначала люди в Америке тоже не хотели серьёзно воспринимать ситуацию. Но, потом на государственном уровне ввели карантин. В целом, пока люди ведут себя спокойно: продукты покупают, оружие покупают, но без паники, - говорит она.

Ситуация на родине, по словам Людмилы, выглядит издалека непонятной:

«Смотрим на Беларусь и поражаемся. Весь мир на карантине, а мы на тракторе».