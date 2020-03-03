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Российское ТВ: В Беларуси появились первые умершие от коронавируса

  • 3.03.2020, 8:11
Российское ТВ: В Беларуси появились первые умершие от коронавируса
Фото: телеграм-канал Nexta

Минздрав эту информацию опровергает.

Первый канал российского телевидения в новостном сюжете заявил о том, что от коронавируса «первые смерти зафиксированы в США, Австралии, Таиланде, Беларуси», сообщают naviny.by.

Министерство здравоохранения Беларуси заявило, что данная информация в отношении Беларуси «является ложью и не имеет ничего общего с действительностью».

В Беларуси, по данным на вечер 2 марта, зарегистрированы три случая, в которых выделен фрагмент РНК, вероятно, принадлежащий типу коронавируса COVID-19. Все три пациента чувствуют себя удовлетворительно, клинических симптомов заболевания у них нет.

«В связи с распространением фейковой информации в отношении нашей страны будут предприняты соответствующие меры реагирования также по линии Министерства иностранных дел Республики Беларусь», - говорится в сообщении Минздрава.


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