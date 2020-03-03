Москва умоляет Эрдогана остановиться Александр Кушнарь

3.03.2020, 11:48

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Архивное фото ТАСС

Путин пытается сохранить лицо в Сирии.

Проигрывая войну в Сирии, Россия в отчаянии запустила по всем СМИ пропагандистское сообщение о вводе российской военной полиции в Саракиб – ключевой город, за который сейчас бьются стороны в Идлибе. Это сделано вскоре после того, как российские СМИ распространили заявление Эрдогана о неготовности атаковать россиян (сомнительное обещание, учитывая, что на днях россияне целенаправленно убили более 30 турецких солдат). Наблюдатели на местах пока не увидели россиян в этом городе. Тем не менее, вне зависимости от истинности или ложности этого утверждения, совершенно ясно, что Москва пытается сейчас использовать последний аргумент труса: она умоляет Эрдогана остановиться и позволить Кремлю сохранить лицо. Такой сигнал.

Чарльз Листер назвал это "тестом для Турции". Тем временем Эрдоган обещает остановить Асада во что бы то ни стало, предупредив, что "потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники – это лишь начало". Вместе с тем россияне и асадиты бомбят Серакиб. Воспользовавшись этим, наземные войска, по некоторым данным, сумели все-таки перезахватить большую часть города. Ставки повышены. Без турецких F-16 повстанцам будет очень тяжело. Анкаре предстоит принять сложное решение, находящееся в политической, а не военно-тактической плоскости.

UPD. Syria Call (через Кирилл Семенов): "Заявление России о размещении своей военной полиции в городе Саракиб, к востоку от Идлиба, является не более чем фальшивой новостью - представитель Сирийской национальной армии"

UPD. Наблюдатели сообщают о сотнях погибших солдат режима Асада в последние дни в Саракибе и его окрестностях.

Нет сомнений, что Россия сейчас агрессивно применяет методы информационной войны. Уровень информационного шума зашкаливает.

Александр Кушнарь, «Фейсбук»