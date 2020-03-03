Стало известно, кто будет капитаном чемпиона Беларуси по футболу
- 3.03.2020, 16:12
И это не Артем Милевский.
Игроки и тренерский штаб «Динамо-Брест» выбрали капитанов на сезон-2020. Выходить на матчи с капитанской повязкой будет защитник Олег Веретило, пишет «Трибуна».
Вице-капитанами станут Сергей Кисляк и Артем Милевский.
Напомним, в предсезонных спаррингах с капитанской повязкой чаще выходил Милевский.
В прошлом сезоне капитаном брестчан был хавбек Павел Нехайчик. С этого сезона футболист будет выступать за БАТЭ.