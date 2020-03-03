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Стало известно, кто будет капитаном чемпиона Беларуси по футболу

  • 3.03.2020, 16:12
Стало известно, кто будет капитаном чемпиона Беларуси по футболу
Олег Веретило

И это не Артем Милевский.

Игроки и тренерский штаб «Динамо-Брест» выбрали капитанов на сезон-2020. Выходить на матчи с капитанской повязкой будет защитник Олег Веретило, пишет «Трибуна».

Вице-капитанами станут Сергей Кисляк и Артем Милевский.

Напомним, в предсезонных спаррингах с капитанской повязкой чаще выходил Милевский.

В прошлом сезоне капитаном брестчан был хавбек Павел Нехайчик. С этого сезона футболист будет выступать за БАТЭ.


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