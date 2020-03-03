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Грузия — Беларусь: футбольный матч могут перенести

  • 3.03.2020, 18:56
Грузия — Беларусь: футбольный матч могут перенести
Фото: Reuters

Власти закавказской республики призывают из-за коронавируса отменить все массовые мероприятия.

Созданный в Грузии с целью предотвращения распространения в стране коронавируса COVID-19 межведомственный совет рекомендует отменить все многолюдные мероприятия в республике, сообщает interfax.com.ua.

Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, такое решение было принято в ходе заседания совета, прошедшего в воскресенье под председательством премьер-министра республики Георгия Гахария.

Согласно данным Минздрава, в Грузии зарегистрировано три случая заражения коронавирусом COVID-19. Два случая выявлены у граждан Грузии, которые вернулись на родину через Азербайджан из Ирана и один — у женщины, посетившей Италию. Состояние здоровья больных в Минздраве оценивают как удовлетворительное.

Отметим, что 26 марта в Тбилиси на стадионе "Динамо Арена" должен состояться полуфинальный поединок плей-офф чемпионата Европы между сборными Грузии и Беларуси.


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