Видеофакт: воздушные шарики из Бельгии долетели до белорусских Лельчиц 5 3.03.2020, 20:16

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иллюстрационное Фото

Шарики прилетели вместе с подарком.

История началась с того, что один из ресторанов в бельгийской провинции Восточная Фландрия решил отметить День влюбленных оригинальным способом – и запустил в небо воздушные шарики в виде сердца, к которым прикрепил подарочные сертификаты, пишет «Солидарность».

По всей видимости, организаторы рассчитывали, что шарики не улетят далеко, а их найдут местные жители, которые смогут обналичить сертификаты в ресторане.

Однако что-то пошло не так: по стечению обстоятельств в эти дни в Бельгии бушевал ураган «Деннис» – сильные порывы ветра подхватили шары и унесли подарки в неизвестном направлении.

Поначалу о выпущенных воздушных шариках все забыли, поскольку ни один человек так и не пришел в ресторан за подарком. Однако через несколько дней с рестораном в социальных сетях связался житель Беларуси. Он сообщил, что нашел шары и подарочный сертификат.

Оказалось, что воздушные шарики проделали путь в две тысячи километров – и долетели из бельгийского Ауденарде в Гомельскую область!

Это показалось организатором настолько невероятным, что сначала работники ресторана подумали, что кто-то решил их разыграть, но позже информация полностью подтвердилась.

Счастливчиком стал житель Лельчиц Виталий Бажан, который собирался на рыбалку – и увидел воздушные шарики на другой стороне реки.

– Решил забрать их домой, чтобы был сюрприз для детей. Но вечером их там больше не было… Пришлось немного погулять, чтобы их найти – они оказались на уже на другой стороне реки, возле машины. Оказалось, что ветер за день принес их прямо ко мне.

Я был уверен, что они со свадьбы или что-то в этом роде, но жена перевела, что карты – это подарочные сертификаты. Она была уверена, что они откуда-то в Беларуси. Но потом мы нашли видео, которое их отправляли в воздух в Бельгии. Как мы удивились! Сейчас они по-прежнему у нас дома, а дети очень счастливы, – описал он свои эмоции от неожиданной находки.

Судя по информации из Фейсбука, сейчас бельгийский ресторан ищет способ, чтобы как-то вознаградить белорусскую семью, нашедшую потерявшиеся воздушные шарики.

– Эта хорошая маленькая иллюстрация к теме взаимопонимания между народами, – считают организаторы.