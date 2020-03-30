Минздрав снова лжет? 6 30.03.2020, 17:49

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иллюстрационное фото ТАСС

Министерство здравоохранения заявляло, что в Беларуси нет пациентов на ИВЛ.

Журналистам стало известно, что 75-летний актер витебского драмтеатра имени Якуба Коласа, с 24 марта находится в реанимации с воспалением легким на аппарате ИВЛ. 26 марта оказалось, что у него положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на слова жены актера.

Супруги почувствовали себя плохо 20 марта, у них поднялась температура. 21 марта пару актеров госпитализировали в железнодорожный госпиталь. У них взяли тесты на коронавирус, которые показали отрицательный результат. После 5 дней в больнице, 25 марта, женщине стало лучше, ее выписали и обязали соблюсти 14-дневный карантин, а мужчине — хуже, его перевели в реанимацию.

— Мужу на пятый день лечения стало хуже, его перевели в реанимацию, и он уже 6 дней находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Второй тест на коронавирус показал положительный результат. К тому же муж имеет хроническую обструктивную болезнь легких, — рассказала жена больного коронавирусом актера.

Положительный результат теста на коронавирус у актера стал известен 26 марта.

Сайт The Village Беларусь напоминает, что в пятницу, 27 марта, когда актер театра уже 3 дня был на ИВЛ, как говорит его жена, заместитель минздрава Елена Богдан заявила во время брифинга, что в Беларуси нет пациентов с коронавирусом, которым бы требовалась искусственная вентиляция легких:

— Пациентов на искусственной вентиляции легких на сегодня нет. У пациентки, которая была под интенсивным наблюдением, отмечается положительная динамика. В целом ситуация остается спокойной и контролируемой по всей территории нашей республики, — сказала Елена Богдан.