Минчанин: Из-за таких «бизнесменов» обычные люди не могут купить землю по нормальной цене 4 31.03.2020, 14:43

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Что происходит на рынке земельных участков под Минском?

Только в пятницу журналисты onliner.by обсуждали простую и незамысловатую бизнес-схему: купи подешевле и продай подороже. Причем солидно дороже. Всего через неделю после проведения аукциона новый собственник накинул на 16 соток целых $20 000 в эквиваленте. Все понятно: имеет право, его дело и так далее. Но один из читателей сайта уверен: именно такие горе-бизнесмены взвинчивают цены на землю и не дают обычным людям (тем, кто мечтает построиться, а не перепродать) купить нормальный участок за адекватные деньги. Все продавцы смотрят друг на друга и играют на повышение, мол, чем я хуже.

— Вот вам еще один «бизнесмен», — указывает минчанин, который в течение продолжительного времени мониторит рынок в поисках идеального для себя варианта. — 25 февраля человек купил на аукционе участок за $4188 по курсу и уже 10 марта выставил его на продажу за $20 000. Причем я проанализировал продажи в Ломшино за 2019 год: участки уходили за 3159, 3317, 4430, 3150, 5720 и 6550 долларов — то есть это нормальная, ровная цена для этой местности.

Когда дело не пошло, новый хозяин снизил сумму до $15 000. Причем этот собственник, видимо, не очень хорошо разбирается в вопросе инвестирования в недвижимость, т. к. приобрел не самый ликвидный участок (в данной местности очень высоко располагаются грунтовые воды, не то чтобы это очень большая проблема, но она потребует дополнительных решений при строительстве дома, которые могут потянуть от $5000 до $10 000. А ведь еще порядка $3000 надо будет заплатить кооперативу за газ).

Я уже примерно год ищу себе участок, участвую в аукционах, рассматриваю разные варианты и периодически вижу вот такие ситуации: покупают по одной цене, только оформляют документы и тут же пытаются перепродать, но уже значительно дороже. Из-за таких вот спекулянтов, которые на ровном месте накручивают 300% (причем посмотрите на чем: участок находится от МКАД практически в 30 км — под дачу может и сойти, но жить далековато, да еще за подключение коммуникаций заплати), у людей, которые реально хотят построить дом, практически нет возможности приобрести землю по нормальной цене.

Действительно, указанный читателем участок продавался на аукционе в феврале. Начальная стоимость лота — 7000 рублей, итоговая — 9317, или $4188, то есть жаркой борьбы за надел не было. Сейчас участок, расположенный в деревне Ломшино Лошанского сельсовета, выставлен на продажу за 38 631 рубль, или практически $15 000. Красочным описанием свое объявление новый собственник не сопровождает, только факты: 15 соток, живописное место, газ. Разве что с расстоянием от МКАД лукавит, указывая всего 18 километров, хотя по карте все 29,7 километра.