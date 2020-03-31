Обнуленные управленцы 1 Александр гольц

31.03.2020, 15:50

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Александр гольц

Талант тысяч сечиных набивать карманы не поможет России.

Что же, российская власть (по крайней мере, московская и подмосковная), вняв вполне разумным призывам, ввела довольно жесткие карантинные меры для подведомственного населения. Можно только догадываться, почему фактическое введение режима чрезвычайной ситуации доверено хоть важным, но региональным начальникам. При всем, как говорится, уважении у мэра Собянина нет никакого права запрещать гражданам покидать жилище. Ну да ладно, не до юридических нюансов теперь, когда беда пришла. Важно то, что именно теперь жизнь москвичей (которые ограничены в возможности позаботиться о себе) в гораздо большей степени, чем раньше, будет зависеть от организационных способностей многочисленных начальников. От того, удастся ли им обеспечить всем необходимым продуктовые магазины, которые должны находиться в шаговой доступности от жилища. От того, смогут ли они наладить работу всевозможных экстренных служб. Удастся ли им обеспечить надзор за содержанием огромного количества вмиг опустевших зданий. Отдельный вопрос, как будет обеспечиваться запрет на выход граждан из дома. Если попытаются всерьез контролировать, то сил полиции не хватит. Надо перебрасывать в город войска Росгвардии, а то и армейские подразделения. Что само по себе создаст кучу оргпроблем. Пока что даже пропуска напечатать не смогли.

Так что это большой вопрос, окажутся ли московские и российские начальники способными организовать жизнь страны и большого города в чрезвычайной ситуации. Оговорюсь, что способность к эффективному управлению – быстро определять первоочередные задачи, мгновенно выстраивать сложные, многоуровневые системы для их выполнения, добиваться выполнения распоряжений и много еще чего – дар Божий, как и многие другие человеческие таланты. Морально-нравственные качества человека к этому таланту отношения не имеют. Так, по моему мнению, Сергей Шойгу организаторскими способностями обладает, а вот Дмитрий Рогозин – ни в малейшей степени.

За двадцать лет путинского руководства шло последовательное вытеснение из власти компетентных людей. Это очень характерно для любого авторитарного режима. Постепенно все должности вокруг первого лица занимают его друзья, друзья друзей, родственники друзей и далее до бесконечности. Как раз поэтому отечественная власть в последнее время допускает просчеты, которых уж точно можно было бы избежать. Вот в своем обращении к нации главный начальник страны бодро перечисляет меры социальной поддержки населения в условиях эпидемии. И посреди всего этого – решение обложить налогами доходы с банковских вкладов населения. Ну, подумаешь, делов-то, пусть богатенькие поделятся. Тем более фискалы давно просят. Заинтересованные люди подсунули президенту и правильную цифру – мера затронет, мол, всего 1 процент граждан. Но забыли сообщить другую – речь идет больше, чем о 50 процентах вкладов. В Минфине мигом сообразили, чем горячее президентское слово отзовется. Там стали быстро-быстро говорить, что налог будут вводить с 2021-го, что им будут облагаться лишь доходы с сумм, превышающих один миллион. Но поздно. Один процент населения стал так же быстро снимать 50 процентов принадлежащих ему банковских вкладов. Я не о том даже, насколько разумно путинское распоряжение. Я о том, сколько пятен во лбу надо иметь, чтобы не просчитать того, что в момент кризиса первое, чем озаботится человек – это убрать свои накопления из жадных ручонок родного государства.

Когда происходит соревнование в некомпетентности, конечно, нельзя не сказать о чемпионах в этой сфере. Я об Игоре Ивановиче Сечине, этом начальнике инкубатора «черных лебедей». Его стараниями Россия вышла из сделки ОПЕК+ (тов. Сечин планировал нанести беспощадный удар по американским конкурентам). В результате саудовцы выбросили на рынок дешевую нефть и благополучно обрушили рынок. Более того, стратегическое предвидение, столь характерное для Игоря Ивановича, обернулось перспективами американо-саудовского нефтяного сговора, который может привести к эмбарго на покупку российской нефти. Сечин тут же отреагировал. «Роснефть» прекратила всю свою деятельность в Венесуэле. Чего и требовал Вашингтон, вводя санкции против «дочек» «Роснефти», которые взаимодействовали с режимом Мадуро. Владимир Путин много раз объяснял нам, что бедное государство вынуждено платить многомиллионное жалование им же, государством, назначенным менеджерам, потому что компетенции этих организаторов стоят чрезвычайно дорого. Стоит недоплатить, и они, такие талантливые, сбегут к зарубежным конкурентам России, которые спят и видят, чтобы получить сечиных в качестве руководителей.

И вот сейчас, когда вышеозначенный и сильно высокооплачиваемый менеджер сделал ряд роковых ошибок, включая и игры на нефтяном рынке нестабильной Венесуэлы, можно было бы ждать от него ответных благородных шагов. Прогорело, мол, родное государство. Прокакал то многое, что Родина мне доверила. Посему покрываю убытки за счет личных средств, продаю дворцы и яхты, сам отправляюсь ночевать вместе с бомжами к станции метро «Арбатская».

Однако тов. Сечин даром что эффективный менеджер, он поступил с точностью до наоборот. Венесуэльские бумаги, точнее убытки «Роснефти» купило государство (что бывает с чиновниками, которые противятся подобным планам Игоря Сечина, лучше всего спросить у зека Улюкаева). В счет ничего не стоящих бумажек Родина передала «Роснефти» около 10 процентов ее стоимости. Эксперты сделали вывод: компания, некогда украденная у акционеров ЮКОСа во имя государства, выходит из-под госконтроля. Вот это мастерство, ничего не скажешь! В момент кризиса, при жесточайшем падении цен на нефть получить в свое распоряжение одну из крупнейших компаний страны. Обнулить, одним словом, собственные долги. Но для реализации таких схем нужна самая малость – вечная индульгенция от президента и его же разрешение использовать средства государства в качестве собственных.

Однако в борьбе с коронавирусом талант тысяч сечиных набивать карманы не поможет. И главный начальник, похоже, сомневается в том, что его многочисленные назначенцы смогут совладать с бедой. Поэтому и хочет возложить ответственность на региональных начальников и не желает вводить режим ЧС…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»