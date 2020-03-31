В московских аэропортах «застряли» 16 белорусов 3 31.03.2020, 17:59

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Дипломаты решают, как вернуть их на родину.

В московских аэропортах «застряли» 16 белорусов. Дипломаты решают, как вернуть их на родину, сообщает телеграм-канал посольства Беларуси в России, пишет tut.by.

«Застрявшие» белорусы находятся в трех аэропортах — Внукове, Домодедове и Шереметьеве. Это граждане, которые прилетели из Франции, Мексики и Катара. В Москву они прибывали в разное время, но в течение этих суток.

— В связи с отменой рейсов авиакомпания «Белавиа», посольство Беларуси в России прорабатывает альтернативные маршруты их возвращения в Беларусь, — написано в телеграм-канале посольства.

В пресс-службе МИДа уточнили, что варианты решения этой ситуации есть.

— Надеемся, что к концу дня будет конкретный результат, — отметил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Напомним, с 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами. А с 30-го полностью закрыла свои границы — соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«С 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в документе.