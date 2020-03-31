ВОЗ призывает государства продолжить активную борьбу с коронавирусом 4 31.03.2020, 21:56

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Новые скачки числа случаев наиболее вероятны в бедных странах.

Несмотря на значительные улучшения в таких странах, как Китай и Южная Корея, Всемирная организация здравоохранения во вторник заявила, что эпидемия коронавируса в регионе еще далека от завершения, передает «Голос Америки».

«Это будет долгосрочная битва, и нельзя ослаблять бдительность. Нужно, чтобы каждая страна продолжала действовать в соответствии со своей ситуацией», – заявил региональный директор ВОЗ Такеши Касаи. Китай во вторник сообщил об одной смерти и 48 новых случаях заражения, ни один из которых не связан с передачей вируса внутри страны, в то время как Южная Корея зафиксировала 125 новых случаев.

По словам Касаи, нет никаких указаний на то, что повышение температур замедлит распространение вируса, как надеялись некоторые. Сколько продлится пандемия, определить пока невозможно.

В ВОЗ опасаются, что новые скачки числа случаев наиболее вероятны в беднейших странах. Первые случаи заражения коронавирусом в Лаосе и Мьянме были зафиксированы только на прошлой неделе, и эксперты полагают, что много случаев было упущено в связи с недостаточным объемом тестирования.

Эксперты настаивают, что правительствам необходимо принимать активные меры и продолжать давление, чтобы сдержать распространение вируса. Среди таких мер: проведение анализов, изоляция, отслеживание контактов и карантин.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан выражает надежду, что в наиболее пострадавших странах, таких как Италия и Испания, ситуация вскоре начнет стабилизироваться.

Райан также отмечает нехватку защитных масок для медработников и подчеркивает, что ВОЗ не рекомендует здоровому населению носить маски.

В США эпицентром эпидемии стал Нью-Йорк, где зафиксировано более 900 смертей. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обратился с призывом о помощи ко всей стране, попросив медработников из регионов, где ситуация не столь обострена, приехать в Нью-Йорк.

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом призвал врачей, вышедших на пенсию, и студентов медицинских вузов, подключиться к борьбе с эпидемией. В понедельник он сообщил, что за последние четыре дня количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом, увеличилось почти в три раза.

По данным на утро вторника, общее число случаев заражения в США превысило 164 000, а количество смертей – 3100.

Африканские центры по контролю и предотвращению заболеваний во вторник сообщили, что на континенте зафиксировано более 5000 случаев, четверть из которых приходится на ЮАР.

Ряд стран во вторник ввели новые ограничительные меры: так, Индонезия запретила въезд всем иностранным гражданам, Япония рекомендовала своим гражданам не ездить в страны с обостренной эпидемиологической обстановкой, в том числе в США, Китай и Южную Корею. Вьетнам планирует со среды объявить карантин на территории всей страны.