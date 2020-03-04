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Чем заменить кофе: три варианта

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  • 4.03.2020, 8:51
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Чем заменить кофе: три варианта

Полезные для организма напитки, которые бодрят не меньше.

Многие пьют кофе по утрам, но попробуйте внести в свою жизнь немного разнообразия и заменить этот ароматный напиток на что-то новое. Три напитка, которые я для вас подобрала, не только подарят заряд бодрости, но и принесут пользу организму. А взбодрят они вас не меньше, чем кофе, пишет facenews.ua.

Матча

В матча также как и в кофе содержится кофеин, но благодаря L-теанину он усваивается медленнее, поэтому энергетический эффект достигается постепенно, не провоцируя резкого подъема давления.

Матча⠀способствует лучшей концентрации внимания, повышению продуктивности, но при этом не приводит к нервной возбудимости, как это часто бывает при стимуляции мозговой активности.

Цикорий

По вкусу напоминает кофе, но не содержит кофеина, не оказывает возбуждающего действия на сердечно-сосудистую и нервную системы, поэтому является безопасным напитком для людей, страдающих заболеваниями сердца, нарушением сна и гипертонией.

Корень цикория содержит фруктозу, гликозид, каротин, витамины группы B, витамин С, макро- и микроэлементы (Na, K, Ca, Mg, P, Fe и др.), а также органические кислоты, дубильные и белковые вещества, пектин, смолы. Но наиболее ценный компонент в составе цикорного корня — это инулин.

Чай

В чайных листьях большое количество биологически активных органических соединений. К ним относятся катехины (полифенолы), проантоцианидины, танины, кофеин, теофиллин, теобромин. Так же они содержат аминокислоты, минеральные соли и витамины.

Но основная польза чая в полифенолах. Они обладают антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Снижают риски развития опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также замедляют старение организма. Среди лучших и полезных тонизирующих напитков — зелёный чай. При его производстве эти соединения остаются в неизменном виде.


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