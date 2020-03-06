Костевич: Уходить в «декрет» на три года вовсе не обязательно 54 6.03.2020, 8:11

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ИРИНА КОСТЕВИЧ

Министр труда привела себя в пример.

Министр труда Ирина Костевич в эфире ОНТ привела данные по числу женщин, которые до достижения ребенком трех лет выходят на работу.

«Отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет — это не обязанность быть три года, это право. Каждый сам принимает решение, как использовать это право. У меня первый ребенок — отпуск декретный был два года, второй ребенок — год и четыре месяца, и я вышла на работу. Это решение самой женщины. Нельзя, конечно, однозначно говорить. Мы посмотрели цифры — на полный рабочий день досрочно вышло только 3% женщин, которые находились в декрете. Здесь на чашу весов надо поставить проблему по детским садикам».

Ведущий программы поинтересовался у министра, почему она не родила третьего ребенка. Ирина Костевич ответила, что второй ребенок — это желание ее мужа и что по прошествии времени сожалеет, что не решилась на рождение третьего ребенка.

Ирина Костевич признала, что ясельных групп, куда можно отдать ребенка до трех лет, не хватает, но эта проблема требует изучения.

«Сегодня до трех лет 68 тысяч деток посещают детские садики. Здесь дисбаланс, который требует осмысления и изучения. Но это право. Если женщина нацелена на семью, на детей, на карьерный рост, то можно обеспечить. Главное, чтобы было желание», — сказала министр.