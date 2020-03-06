Навальный уличил российские власти в закупке медицинских масок по завышенным ценам 5 6.03.2020, 17:52

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Алексей Навальный

Фото: AP

Цены были завышены в три раза.

Российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил мэрию Москвы в закупке медицинских масок по завышенным ценам, сообщает «Эхо Москвы».

В расследовании ФБК утверждается, что столичные власти приобрели детские маски «Берегиня», которые в розницу продавались по 4 российских рубля (0,13 белорусских копеек) за штуку, вдвое дороже, а затем направили в аптеки, где их цен выросла уже до 12 российских рублей (0,39 белорусских копеек) за штуку. Комментариев от департамента здравоохранения Москвы нет.