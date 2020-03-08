«На мою зарплату мы бы выживали» 5 8.03.2020, 19:41

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Менеджер по продажам честно рассказала о своих доходах и расходах.

Менеджер по продажам одной из барановичских частных фирм рассказала Intex-press , какой заработок ей обещали и сколько она получает, какую сумму тратит на уход за собой и почему старается ни в чем не отказывать своим детям:

- В детстве я мечтала стать врачом. Но предметы, необходимые для поступления в медвуз, в школе мне не давались. А вот гуманитарные дисциплины я «щелкала как орешки», и родители предложили пойти в пединститут. Я согласилась.

После вуза отработала в другом городе, потом вернулась в Барановичи. Долго не работала – вышла замуж, родила двоих детей. А когда пришло время выходить из декрета, поняла, что в школу возвращаться не хочу. Однажды в интернете наткнулась на вакансию менеджера по продажам в одной из частных фирм. Работа по описанию мне показалась несложной, а зарплата хорошей. Я обратилась в фирму, и меня приняли.

Работаю уже два года. В мои обязанности входит консультирование клиентов, расчет количества и стоимости продукции, выписка счетов, принятие платежей.

Но «работа мечты» не оправдала моих надежд. Единственный плюс – график: ежедневно с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье – выходные. В плане зарплаты меня просто обманули. Даже в «хлебные» месяцы (наша продукция пользуется спросом в определенный сезон года) я не зарабатываю более 700 рублей. Что уж говорить о периодах затишья.

В «расчетке» за прошлый месяц, например, у меня красовались 450 рублей.

Коммуналка – с зарплаты мужа

Вопрос с жильем у нас решен – есть квартира. Все основные расходы за нее оплачивает муж. На мне – покупка бытовой химии и заправка автомобиля. Машиной больше пользуюсь я: езжу на работу, отвожу детей в школу. Ежемесячно машина «съедает» около 50 рублей.

Бытовую химию – порошки, ополаскиватели, зубную пасту, гель для душа, шампунь и бальзам – я сейчас покупаю в магазинах низких цен. Это выгодно – там нет товаров дороже 6 рублей.

«На еде экономить нельзя»

Тратами на продукты я не обременена – их в нашей семье покупает муж. Честно говоря, я даже не знаю, сколько денег уходит на еду. Закупаемся мы обычно по выходным на всю неделю в магазинах крупных торговых сетей. На скидки смотрю редко – считаю, что на еде экономить нельзя. Всегда берем мясо, крупы, колбасы и овощи. Овощи приходится покупать круглый год – ни дачи, ни бабушек в деревне у нас нет. Мелкие покупки (хлеб, молоко и т.д.) делаем в магазине рядом с домом.

Я хорошо готовлю, поэтому мы никогда не покупаем полуфабрикаты. На работу и я, и муж берем «ссобойки».

Единственное, что покупаю я со своей зарплаты, – это печенье, шоколад, конфеты для детей. Они у нас страшные сладкоежки. На это в месяц у меня уходит до 50 рублей.

Все для детей

Я стараюсь ни в чем не отказывать своим детям. Считаю, что, пока маленькие, нужно их баловать. Поэтому едва ли не половину своей зарплаты трачу на детей. Самые основные расходы – одежда и развлечения. Я люблю красиво и модно их одевать и денег на обновки не жалею. Недавно купила старшему сыну брюки за 50 рублей. А новое платье дочери обошлось мне почти в сотню.

Почти каждые выходные мы всей семьей ходим в кино или в кафе поесть мороженого. Иногда выбираемся покататься на коньках.

«На мою зарплату мы бы выживали»

На мою зарплату мы бы с двумя детьми не жили, а выживали. Поэтому в последнее время я все чаще задумываюсь о смене работы. Возможно, даже вернусь в школу.