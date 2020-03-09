Где посмотреть на зубров в Беларуси? 9.03.2020, 16:45

В нашей стране таких мест сразу несколько.

Зубров зовут могучими европейскими бизонами за рост, рога и умение прыгать на два (!) метра в высоту. А еще их зовут лесными коровами, потому что они любят поваляться на травке, а некоторые даже довольно легко привыкают к человеку. Вот места, где в Беларуси посмотреть на этих крутых животных, пишет 34travel.me.

В прошлом веке популяцию зубров восстанавливали всем миром: пришлось подключать животных их разных зоопарков. Беларусь уже давно находится на первом месте по численности вольноживущих особей, а еще, по данным последней «Родословной книги зубров», мы наконец обогнали Польшу по количеству зубров в целом. Всего в Беларуси сейчас живут около 2 000 зубров, в Польше – примерно столько же, в России 1400, Германии – примерно 600. Вместе это 76 % всего мирового поголовья, но родным любимым символом зубр считается только у нас.

Встретить зубра в дикой природе вполне реально – они могут выйти на поле полакомиться картошкой, свеклой или рапсом. Как правило, с человеком они расходятся дружелюбно, но подходить близко не стоит. Если стадо стало в ряд и спрятало детенышей за спину – это оборонная позиция. Лучше отойти. Если зубр решит атаковать, за 5-10 метров сделай что-то неожиданное: подними руки и начни кричать. С таким непредсказуемым человеком зверь не станет связываться. В самом крайнем случае – ложись на землю. Так зубр тебя попинает, но на рога поднять не сможет. Но, конечно, лучше быть этичным туристом, не подходить близко к животному и не лезть на рожон.

Беловежская пуща

(Брестская область, Каменецкий район, аг. Каменюки)

Беловежская пуща – родина зубров. Тут их больше всего – около 600. Приехав сюда, ты их обязательно увидишь – как минимум, в вольерах на территории парка. А лучше бери велосипед и кати по одному из шести веломаршрутов. Карту можешь заранее посмотреть на сайте. Кстати, на польской стороне Беловежи висит камера на подкормочной станции для зубров. По ней онлайн можно посмотреть, как зубры тусуются в своей столовой.

Вообще, в нацпарке обитают тысячи видов животных и растений, так что посмотреть есть на кого. Если же тебе нужны фотодоказательства и ты едешь с компанией до 10 человек, обращайся на почту beltour07@mail.ru и заказывай фототур. На этой фотоохоте утром с 6:00 до 10:00 или вечером с 17:00 до 21:00 тебе покажут всю красоту заповедного леса и его обитателей, проведут по тропам, где не ступали ноги большинства туристов (одеться стоит соответствующе, по-походному). Заночевать можешь прямо там же: в пуще есть несколько гостиничных комплексов.

Как добраться? Из Бреста до деревни Каменюки ходит маршрутка «Брест – Беловежская пуща». Она отправляется с автовокзала Бреста в 7:00, 13:00, 17:15, обратно из Беловежской пущи в 8:10, 14:10, 18:20. А еще есть автобус по этому же маршруту: отправление из Бреста 8:30, 10:40, 14:30, 16:30, обратно – 6:10, 10:00, 12:10, 16:00, 18:00.

Если едешь на своем авто, вбивай коодинаты GPS 52°34'09.7"N 23°48'10.4"E . Из Бреста твой путь лежит по трассе Брест – Каменюки (Р 83) – 55 км. Из Минска по трассе М 1 на Брест до поворота на Жабинку (Р 7) до Каменца и далее до д. Каменюки (Р 83).

Заказник «Озеры»

(Гродненский район, д. Озеры, ул. Красноармейская, 1)

Сюда 18 зубров привезли 22 года назад. И им понравилось! Теперь их тут больше 300. Животные живут только на вольном выпасе, так что встретить их можно случайно на прогулке или на подкормочной базе.

Конечно, в этом заказнике много озер. Чтобы их увидеть, выбирай одну из двух экотроп, и смело шагай вглубь леса. Если дойдешь до озера Белое – там можно будет устроить водную прогулку на катере. А если хочешь провести время более познавательно, бери сафари-тур на один или два дня. Тут тебя свозят и к зубрам, и в музей меда, и разные окрестные деревни посмотреть.

Как добраться? С автовокзала Гродно автобусы до Озер ходят с 5:50 до 20:30 с промежутками 20-60 минут. Обратно – с 6:30 до 21:10.

На своей машине поезжай по GPS координатам 53°43'16.3"N 24°10'51.0"E. Чтобы выбраться из Гродно, тебе нужна трасса Гродно – Острино (Р 145) – 27 км. А из столицы направляйся по трассе Минск – Гродно (М6) до поворота на г.п. Острино (Р 51). Затем до поворота на Гродно (Р 145) и далее до д. Озеры.

Березинский биосферный заповедник

(Витебская область, Лепельский район, д. Домжерицы, ул. Центральная, 3)

Березинский биосферный заповедник – единственное место в Европе, где на одной територии обитает большая европейская пятерка крупных млекопитающих: лось, зубр, медведь, волк и рысь. Всех их можно увидеть, как минимум, в лесном зоопарке на территории заповедника. Еще экскурсоводы предлагают по-настоящему дикие туры: например, вылазку для наблюдения из укрытия за медведем в дикой природе. Здесь, к слову, живет около трети всех медведей Беларуси.

Весной в заповеднике можно услышать, как токуют тетерева, осенью – понаблюдать за лосями в период гона или услышать рев оленя. Еще здесь живут около 2 000 бобров и много разных птиц. В общем, за яркими впечатлениями от дикой природы обращайся к местным экскурсоводам. Прогуляться по заповедным территориям можно не только пешком – здесь устраивают водные прогулки на байдарках и катания на конях.

Как добраться? В заповедник каждые 2-3 часа с 8:00 до 20:00 ездит маршрутка Минск – Домжерицы. Обратно с таким же интервалом в период с 6:00 до 18:00. Еще есть ежедневные автобусы: Минск – Витебск в 9:35, Минск – Новополоцк в 8:40, 12:10, Минск – Полоцк в 16:30 и Минск – Лепель (с автовокзала «Восточный») в 19:15. Дополнительно с пятницы по воскресенье ходит еще один автобус в Витебск в 7:30.

Своим ходом поезжай в точку 54°44'43.9"N 28°19'02.0"E. Здесь находится центральная усадьба заповедника. Направляйся по трассе М 3 Минск – Витебск и сверни по указателю на 125-м километре.

Браславские озера

(Витебская область, г. Браслав, ул. Дачная, 1)

Еще одно местечко, где подкармливают зубров, – Браславские озера. В сафари-парке «Мекяны» можно посетить мини-зопарк и увидеть типичных животных и птиц местных лесов и редких краснокнижников – медведя, рысь и беркута. У кормушек, если повезет, подожди лосей, оленей, косуль и зубров. Посмотреть на дикую природу можно и с высоты: в парке оборудована наблюдательная вышка.

Летом ехать на Браславские озера только на один день – это моветон. На сайте открыто онлайн-бронирование туристических стоянок на 2020 год. Так что бери друзей, палатку – и вперед! Стоянки оборудованы кострищем, беседкой, столиками и скамейками. Все они находятся на разных озерах, так что не забудь купальник.

Как добраться? Маршрутка Минск – Браслав отправляется в 9:00, 13:40, 17:00, 19:00 (это время только по пятницам) и 20:30. Автобусы стартуют в 7:20, 8:30, 8:40, 9:40, 15:00, 16:00, 21:50. Нацпарк большой, поэтому по прибытию в город надо выбирать, куда двигать дальше. До сафари-парка, увы, придется подъезжать автостопом.

Чтобы попасть в Мекяны, в GPS навигатор вводи координаты: 55°39'27.1"N 26°51'57.4"E . До Браслава можно добраться по дороге М 3 Минск – Витебск, свернув в Бегомле на Р 3. Проехав город, направляйся дальше к таможенному переходу с Латвией до поворота в деревню Крюки. Поворачивай налево и поезжай 2,5 км по проселочной дороге до развилки, на ней бери левее и двигайся около 2-х км до асфальтированной парковки.

Красный бор

(Витебская обл., граница Верхнедвинского и Рассонского районов, д. Доброплесы)

В Красном бору обитают более 150 зубров. Местечко входит в топ-5 территорий, где живут самые крупные популяции этого краснокнижника в Беларуси. Здесь построены домики-укрытия, из которых можно фотографировать животных у кормушек: оленей, ланей, лосей, зайцев. А еще говорят, зимой у привад можно увидеть беркута и орлана-белохвоста.

Здесь, на севере, очень много озер – все они образовались, когда последний ледник отступал с территории Беларуси и постепенно таял. Их так много, что местные устали придумывать им названия: в районе Красного бора есть целых три озера Белое, возле которых проходят разные туристические маршруты. Есть еще большое озеро Лисно, по которому можно поплавать на байдарках.

Как добраться? На общественном транспорте туда доехать, увы, не получится. Единственный вариант – сесть на маршрутку Минск – Полоцк. Из столицы она отправляется с 7 до 21 (а на выходных с 6 до 22) каждый час. А из Полоцка до Доброплесов взять такси. Поездка выйдет в районе 50 BYN.

Координаты для GPS-навигатора: 55°59'33.7"N 28°27'15.3"E. На машине двигайся по трассе М 3 в направлении Лепеля. Проехав Лепель, сверни на трассу Р 46 в направлении Полоцка. Проехав 42 км после Полоцка, въедешь д. Клястицы. После нее поверни налево на трассу Р 132 в сторону Верхнедвинска и следуйте 5 км до деревни Якубово. После деревни через 300 метров поверни по указателю направо в направлении д. Лисно, ТК «Красный Бор». Проехав 15 км, поверни налево по указателю в направлении д. Изубрица и ТК «Красный Бор», через 7 км еще раз налево по указателю ТК «Красный Бор» и через два с половиной километра наконец-то доберешься до туристического комплекса.

Бонус: Налибокская пуща

Самое близкое от столицы место, где живут зубры, – Налибокская пуща. Она располагается в 80 км от Минска возле города Воложин. Там есть экотропа, которая проходит рядом с зубровольером. Но зверей туда заводят только на новогодние праздники.