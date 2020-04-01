Врач Наталья Ларионова: Если я исчезну, то не молчите! Мы перед лицом смерти! 30 1.04.2020, 9:58

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Наталья Ларионова

Рассказавшая правду о COVID-19 врач из Витебска обратилась к белорусам.

Наталья Ларионова, врач-лаборнат из Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, которая одной из первых рассказала о ситуации в областном центре, опубликовала документы, подтверждающие информацию о месте ее работы, сообщает телеграмм-канал «Баста».

Также она обратилась к своим подписчикам в соцсетях с призывом не молчать о ситуации с распространением коронавируса:

«Мне, конечно, страшно. Тем более я живу одна с сыном. Если я исчезну, то не молчите, пожалуйста! Мы перед лицом смерти! Все! И это даёт силы! Пишут уже, что нет такой сотрудницы в больнице скорой помощи. Вот мои документы и фото с любимой работы».

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