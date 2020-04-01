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Зенон Позняк: Должна быть санкция на арест Лукашенко

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  • Зенон Позняк
  • 1.04.2020, 21:39
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Зенон Позняк: Должна быть санкция на арест Лукашенко
Зенон Позняк
Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Присутствие диктатора у власти стало опасным для всех.

В Беларуси эпидемия коронавируса Covid-19 развивается так же, как и везде. Сначала медленно, затем по нарастающей прогрессии (сейчас этот этап). Затем «выхлоп» и быстрое расширение на новом уровне.

На этом третьем уровне контроль над эпидемией может быть утрачен, медицинская система будет разрушена, погибнут медицинские кадры, экономическая деятельность прекратится. Тогда число погибших достигнет десятков и даже сотен тысяч.

В Беларуси отношения к эпидемия имеют все признаки уголовного преступления незаконного авторитарного лица. Сознательно и целенаправленно А. Лукашенко создана ситуация, которая угрожает здоровью и жизни многих людей в границах всей нации. Неадекватное поведение, удивительная нелогичная риторика, нежелание что-либо понимать, сокрытие и фальсификация информации, антиобщественные действия и решения А. Лукашенко поставили под угрозу здоровье и жизнь белорусов. Присутствие А. Лукашенко у власти стало опасным для всех.

Срочные действия необходимы для прекращения преступления. В связи с отсутствием реального парламента, должна быть санкция Генерального прокурора на арест А. Лукашенко, арест его органами МВД и возбуждение уголовного дела по факту создания угрозы здоровью и жизни людей.

В этом действии должна быть поддержка общества, широкая общественная инициатива, которая потребовала бы ареста Лукашенко и отправки его под суд.

Зенон Позняк, pazniak.info


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