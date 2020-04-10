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В Индии умер белорусский турист, ожидавший эвакуации из-за коронавируса

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  • 10.04.2020, 13:53
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В Индии умер белорусский турист, ожидавший эвакуации из-за коронавируса
Фото: Dailyexcelsior.com

Посольство Беларуси подтвердило эту информацию.

О смерти белорусского туриста стало известно из группы белорусов в WhatsApp, которые ищут возможности эвакуироваться из Индии. Как сообщили сразу несколько источников в Индии, информация заслуживает доверия, так как ее распространил один из координаторов белорусов, напрямую контактирующий в сотрудниками посольства, пишет onliner.by.

«К глубокому сожалению, посольство РБ подтверждает смерть своего гражданина в Индии. Никаких деталей не дает», — такой текст сообщения в группе. Скорее всего, информация будет подтверждена (или опровергнута), когда будет работать посольство. На момент публикации в Индии было уже 24 часа, и услышать официальное подтверждение невозможно. Никакой информации о причине смерти гражданина Беларуси нет.

Напомним, что на сегодня в Индии находятся около 300 наших соотечественников, которые вот уже несколько недель не могут улететь на родину.


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