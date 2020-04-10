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Один из белорусских банков обновил лимиты по валютно-обменным операциям по картам

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  • 10.04.2020, 15:50
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Один из белорусских банков обновил лимиты по валютно-обменным операциям по картам

Как они изменились.

БТА Банк увеличил лимиты по валютно-обменным операциям по карточкам с 500 до 5000 рублей в сутки. Об этом сообщается на сайте банка, информацию также подтвердили в контакт-центре, передает tut.by.

Лимиты на валютно-обменные операции по картам БТА Банк установил 19 марта. Переводы с рублевых карт на валютные были ограничены суммой 500 рублей в сутки. По приходным операциям лимиты были установлены в размере 190 долларов и 180 евро в сутки, если валюта транзакции совершена в белорусских рублях.

С 7 апреля лимиты увеличены до 5000 белорусских рублей в сутки, а по приходным операциям — до 2000 долларов и 2000 евро в сутки, если валюта транзакции совершена в белорусских рублях. Эти ограничения не распространяются на выдачу наличной валюты по карточкам в банкоматах и кассах банка, оплату покупок в иностранной валюте, в том числе в интернете, погашение кредитов в иностранной валюте, выдачу наличной иностранной валюты в других банках, в том числе за границей.

Другие банки тоже объявляли ограничения на валютно-обменные операции по картам. Например, банк ВТБ Беларусь сообщал об установлении лимита в 100 евро в сутки, но потом отменил это ограничение и назвал его техническим сбоем. Также временные ограничения на валютно-обменные операции по картам вводил Беларусбанк.

Ранее в БТА Банке также было приостановлено кредитование физлиц. Эти ограничения пока не сняты, рассказали в контакт-центре, когда это произойдет, пока неизвестно.


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