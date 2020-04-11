Вспышка коронавируса произошла в Мостах Гродненской области 5 11.04.2020, 12:35

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Очагами инфекции стала заправка, больница и отдел Следственного комитета.

Вспышка коронавируса произошла в Мостах Гродненской области. Несколько читателей телеграмм-канала «Баста» из райцентра сообщили о подтвержденных случаях коронавируса.

«Вчера врачи подтвердили положительные результаты на короновирус в городе Мосты. Это сотрудница заправки и сотрудница Мостовского районного отдела Следственного комитета», - пишет читатель.

«8 апреля у девушка, которой 21 год, подтвердили Сovid-19. Живет в Мостах, ранее была в Лунинце. Забрали 49 контактов 1 го уровня. Заправка закрыта на карантин, обрабатывают. Также подтвердился коронавирус у нескольких врачей в центральной районной больнице Мостов. Их забрали в Гродно», - пишет еще один источник из Мостов.

«Забирали людей по всему городу – тех, кто был на АЗС на Советской», - сообщает читатель.

В Центральной районной больнице Мостов «Басте» сообщили, что у них есть пациенты с диагнозом коронавирус, однако их количество не уточнили.