Что алкоголь делает с вашим телом, если вам уже за 40 8 12.04.2020, 12:11

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Мнение авторитетного британского издания The Telegraph.

Если вам больше 40 лет и вы живете в Великобритании, скорее всего, вы любите выпить. Исследование, проведенное аналитической компанией YouGov в 2015 году, показало, что матери, чьи дети уже выросли и покинули родительский дом, были в авангарде эпидемии пристрастия к алкоголю среди британцев средних лет: 28% женщин в возрасте 45 лет и старше признали, что пьют столько же или даже больше своих взрослых детей, пишет The Telegraph (перевод — inosmi.ru).

Кроме того, люди в возрасте 65 лет и старше чаще других употребляют алкоголь пять вечеров подряд в неделю.

Эта статистика перекликается с новыми данными от Организации экономического сотрудничества и развития, которые показывают, что взрослые британцы ежегодно потребляют в среднем по 108 бутылок вина на человека.

Другие данные показывают, что за последние 10 лет число британцев в возрасте 65 лет и старше, проходящих лечение от алкогольной зависимости в рамках системы медицинского обслуживания населения, удвоилось — с 2134 случаев в 2008-2009 годах до 4328 случаев в 2018-2019 годах.

Поскольку уровень потребления алкоголя людьми средних лет и более старшего возраста растет, имеет смысл прислушаться к настойчивым предостережениям представителей научного сообщества о воздействии алкоголя на организм.

«Алкоголь влияет практически на все системы организма, потому что его молекулы способны проникать везде», — говорит Пол Уоллес (Paul Wallace), почетный профессор Университетского колледжа Лондона и главный врач благотворительной организации Drinkaware.

«От желудочно-кишечного тракта до сердца, от кровеносных сосудов до кожи — воздействие алкоголя всеобъемлюще». Но почему воздействие алкоголя становится намного более неблагоприятным после 40 лет?

«Органы, которые участвуют в процессе метаболизма алкоголя, такие как печень и желудок, с возрастом уменьшаются, то есть алкоголь остается в организме более продолжительное время», — говорит доктор Тони Рао (Tony Rao), консультирующий психиатр в одном из целевых фондов Национальной службы здравоохранения.

Это может объяснять тяжелые продолжительные похмелья у людей старше 40 лет. «Кроме того, жидкости в организме тоже становится намного меньше, — с возрастом мы теряем жидкость, — поэтому, поскольку алкоголь проникает в кровь, которая становится более концентрированной, после 40 он будет выводиться гораздо медленнее, чем в 20 лет».

Что еще алкоголь делает с вашим телом, если вам за 40?

Мозг

«Алкоголь проникает сквозь гематоэнцефалитический барьер в мозг, где он работает как депрессант, — говорит профессор Уоллес. — Мы чувствуем воодушевление и подъем в тот момент, когда пьем, потому что алкоголь оказывает угнетающее воздействие на наши суждения, самоконтроль, планирование и логику». Все это объясняет, почему то, что вчера вечером казалось совершенно потрясающей затеей, сегодня утром уже не выглядит таковой. «Со временем регулярное употребление алкоголя повышает склонность к проблемам с настроением, к развитию тревожности и депрессии».

В своей клинике, которая специализируется на лечении алкогольной зависимости, доктор Рао наблюдает пожилых людей старше 60 лет, у которых появляются заметные изменения в головном мозге в результате регулярного употребления алкоголя на протяжении всей жизни. «Я всегда говорю пациентам: ваш мозг начинает страдать гораздо раньше, чем ваше печень, — объясняет он. — Еще до появления цирроза мы уже наблюдаем депрессию и проблемы с самоконтролем, резкую смену настроения, проблемы с принятием сложных решений, скажем, связанных с финансами, а их дети или супруги начинают открыто жаловаться на них». По словам Рао, хорошая новость в том, что эти изменения постепенно уходят, если полгода не употреблять алкоголь.

Кожа

Алкоголь вызывает покраснения кожи у тех, кто употребляет его постоянно, говорит профессор Ник Лоув (Nick Lowe), дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation. «Это может провоцировать развитие розацеа — хронического покраснения кожи, — потому что кровеносные сосуды увеличиваются в размерах и по ним течет больше крови. Хотя эта краснота может проходить, со временем злоупотребление алкоголем может приводить к хроническому увеличению сосудов и появлению заметных сосудистых звездочек».

От них можно избавиться с помощью импульсного рубинового лазера, однако для получения наилучшего результата нужно начинать лечение как можно раньше. А что насчет тех прыщей, которые появляются после алкогольных вечеринок?

«Алкоголь может провоцировать стресс и тревогу, в результате этого в организме вырабатываются андрогенные гормоны, которые в свою очередь стимулируют появление угревой сыпи», — объясняет профессор Лоув. А почему алкоголики обычно выглядят уставшими и измученными?

«Кожа теряет влагу, а нехватка жидкости в тканях может вызывать шелушение или припухлости под глазами, — говорит он. — Плюс чрезмерное количество сахаров, которые вы потребляете, — особенно если вы предпочитаете пиво или вино, — повреждают ДНК и коллаген в коже, что приводит к более быстрому старению».

Сердце

У людей, которые регулярно напиваются, — то есть за один присест выпивают в два раза больше дневной нормы, — риск инсульта повышается в два раза, говорит профессор Уоллес. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к повышению давления как на короткое время, так и в целом, что увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Злоупотребление спиртными напитками также негативно сказывается на способности сердца перекачивать кровь, — это состояние называется кардиомиопатией, и оно повышает риск развития сердечной недостаточности, говорит доктор Майк Нэптон (Mike Knapton), заместитель главного врача British Heart Foundation.

Но ведь один бокал красного вина вечером полезен для сердца? Нэптон признает, что исследования подтверждают эту гипотезу, но «польза возникает, даже если пить меньше одного бокала красного вина в день, то есть один бокал принесет вам пользу, но никак не больше».

Печень

С 1970-х годов в Соединенном Королевстве число пациентов, страдающих заболеваниями печени, выросло на 400%. «В группу риска попадают не только хронические алкоголики, но и квалифицированные работники средних лет, которые почти каждый вечер выпивают немного больше нормы», — объясняет доктор Дебби Шоукросс (Debbie Shawcross), гепатолог из больницы Королевского колледжа Лондона.

«Печень может начать постепенно накапливать жиры, а затем, если вы продолжаете много пить в возрасте с 40 до 55 лет, этот жир и хроническое воспаление приводят к образованию фиброзной ткани, печень уменьшается в размерах, — и в одном из шести случаев это приводит к циррозу или другим заболеваниям печени».

Печень обладает способностью восстанавливаться, и врачи из British Liver Trust настоятельно рекомендуют людям не пить по крайней мере три дня подряд в неделю, чтобы дать тканям печени восстановиться. Они также рекомендуют поставить на айфоне приложение под названием Spruce, которое помогает людям употреблять меньше алкоголя.

Риск развития рака

В Соединенном Королевстве ежегодно фиксируют 13 тысяч случаев онкологических заболеваний, связанных со злоупотреблением алкогольными напитками. «Если говорить о риске развития рака, безопасного уровня употребления алкоголя попросту нет», — говорит Николя Смит (Nicola Smith), представительница благотворительного фонда Cancer Research UK.

«Виды раковых заболеваний, наиболее тесно связанные со злоупотреблением алкоголем, — это рак ротовой полости, рак пищевода, рак горла, рак кишечника и рак груди», — пояснила она. Чем больше вы пьете, тем выше риск развития онкологических заболеваний, потому что этанол, содержащийся в спиртных напитках, распадается до ацетальдегида, который повреждает ДНК и непосредственным образом воздействует на клетки, вызывающие рак.

Плюс, «если вы курите и пьете одновременно, вы повышаете риск развития рака ротовой полости и горла, потому что алкоголь делает клетки более восприимчивыми к негативному влиянию токсинов в табачном дыме», пояснила Смит.

Репродуктивная функция

Результаты проведенного в Дании исследования, в котором приняли участие несколько тысяч супружеских пар, переставших предохраняться с целью зачать ребенка, показали, что в парах абсолютных трезвенников беременность наступает гораздо быстрее, чем в парах, употребляющих алкоголь. Даже если они делают это нечасто, «в компании», и что для непьющих женщин характерен более низкий уровень выкидышей.

Согласно одному американскому исследованию, среди пар, которые решились на ЭКО, даже умеренное употребление алкоголя (полбутылки вина в неделю) было связано со снижением процента успешности на 18%.

«У мужчин чрезмерное потребление алкоголя приводит к снижению уровня тестостерона и снижает качество и количество сперматозоидов», — объясняет доктор Джиллиан Локвуд (Gillian Lockwood), репродуктолог и главный врач Midland Fertility.

Цикл сперматогенеза составляет 70 дней, то есть для устранения последствий серьезной попойки может понадобиться более двух месяцев, а мужчинам за 40 стоит обратить на это особое внимание, потому что качество их спермы уже снижается.

Вес

В алкоголе содержится 7 калорий на один грамм, то есть почти столько же, сколько их содержится в жире (9 калорий на один грамм). И когда вы пьете, то ваше тело воспринимает алкоголь как токсины, пытаясь расщепить их в первую очередь, и только после этого заняться питательными веществами из пищи, объясняет диетолог Роберт Хобсон (Robert Hobson), соавтор книги под названием The Detox Kitchen Bible. «Когда тело переходит к перевариванию пищи, ему зачастую уже не требуются дополнительные калории, и все они откладываются в организме в форме жира».

Исследования также показывают, что злоупотребление алкоголем может подавлять выработку гормона лептина, который контролирует аппетит, из-за чего люди могут переедать. Поскольку алкоголь — источник сахаров, он приводит к скачку инсулина в крови, он провоцирует отложение жиров в печени, а в среднем возрасте он может приводить к отложению жира вокруг желудка, основной причине появления классического «пивного живота».