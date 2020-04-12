Волонтер из Минска: Сердце разрывается, когда выходит заведующий больницы, забирает помощь и плачет 51 12.04.2020, 18:09

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Фото: kp.by

Что сейчас на самом деле происходит в больницах Минска.

Минчанка Людмила Хмелькова – руководитель проекта «Вместе ты не один», одна из многих волонтеров, которые сейчас помогают медицинским работникам. Вместе со своей командой она развозит по столичным больницам средства защиты и продукты. Людмила рассказала телеграмм-каналу «Баста» о своей работе и о том, что сейчас происходит в учреждениях здравоохранения Минска:

- Мы уже лет 20 занимаемся различного рода помощью – малоимущим, инвалидам. Недели две тому назад обратились знакомые врачи, которые работают в больницах Минска, рассказали о сложной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Мы начали собирать помощь. Вначале это была питьевая вода, её не хватало на тот момент, потом добавились ещё полотенца бумажные, туалетная бумага, гели для душа, шампуни, жидкое мыло. То есть, всё необходимое.

Люди, которые находятся в изолированных помещениях, работают в закрытых на карантин больницах, живут там безвылазно. Им ведь тоже нужно и мыться, и, как и всем людям, жить. Несмотря на то, что я человек маленький, связи немножко есть. Я решила, что обращусь по своим каким-то каналам, к бизнесменам. Поспрашивала у друзей, смогут ли они оплачивать средства индивидуальной защиты для врачей. Они сказали, что да, если найдёшь, где можно купить, то мы в тот же день, можем перечислить деньги, отправлять фактуру или оплачивать по ведомости. Я в тот же день смогла получать эти средства индивидуальной защиты и отвозить в медучреждения.

Потом увидела, что не справляюсь, потому что с каждым днём количество обратившихся ко мне заведующих отделениями и рядовых врачей всё росло и росло.

- Вы развозите продукты и средства защиты по всему Минску?

- Да. Сегодня мы развозим помощь по 8 больницам в Минске и в госпиталь ветеранов Великой отечественной в Боровлянах. Сейчас он перепрофилировался для приема зараженных.

Там нет практически ничего. Один костюм на смену, и безвылазно врач проводит время в костюме этом. Ничего там нет - ни масок, ни респираторов, ни перчаток! Ничего! Что можно, что могу я доставать – развозим. Врачи для меня значат очень много, потому что они неоднократно меня с того света доставали…

- Сколько человек у вас в команде сейчас?

- Восемь. Когда я поняла, что не буду справляться – разместила информацию в соцсетях, что нужны волонтеры. Сначала мы просили людей купить то, что необходимо больницам, я каждое утро связываюсь с заведующими отделений, с начмедами, уточняю. Волонтёры собирали все необходимое, а я развозила. Потом люди, многие из которых на самоизоляции, просто стали перечислять деньги на карточку. Все чеки сохраняются, мы фотографируем их, как и то, что покупаем. Каждому, кто переводит деньги, я каждый день, пусть это будет даже 12 часов ночи, эти фотоотчёты отправляю. Также выкладываю в соцсетях.

- Вы много общаетесь с медиками. Каково их состояние?

- Знаете, сердце разрывается, когда выходит заведующий больницы, мужчина высокий, плотный, помощь которую я привезла, забирает, и... Он реально плачет... Это так больно смотреть…

Поймите, у меня даже язык не поворачивается спросить, как там обстоят дела, потому что когда у меня завотделения просит привезти даже пену для бритья, извините за подробности, прокладки для врачей-женщин…

Они там живут все время, ночуют. Как мне один доктор сказал, по два-три часа по очереди поспят, встают, надевают костюмы, если нет новых - кварцуют те, в которых были, и опять работают. Я даже не спрашиваю подробности, не до этого.

Приходится даже какими-то крохами помогать. Респираторы нашли для 10-й больницы, 800 доставили позавчера, в понедельник еще 1200 купит один бизнесмен. Маски предприниматель шьет бесплатно. Нашли ещё фирму, которая подешевле, тоже каждый день по 100 - 200 штук делает. Как-то так.

- Власти помогают больницам?

- Знаете, я человек интеллигентный, но по этому поводу мне хочется выругаться отборнейшим матом. Это всё, что я могу сказать. У меня просто нет слов. Просто нет слов!

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