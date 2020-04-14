Артем Милевский: В Витебске тяжелая ситуация с коронавирусом 14.04.2020, 19:05

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Артем Милевский

Форвард брестского «Динамо» заявил, что футболистом «страшновато» играть в чемпионате Беларуси.

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, что матч команды в рамках пятого тура с «Витебском» мог быть перенесен, передает «Трибуна».

«У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом. Вроде должны были перенести, но в итоге не перенесли. Страшновато», – сказал Милевский во время прямого эфира с Александром Алиевым в инстаграме.

Напомним, матч «Витебска» уже был ранее перенесен из этого города. Игра со «Смолевичами» прошла в Борисове на стадионе «Городской». АБФФ сообщила о том, что удовлетворено ходатайство клуба о переносе встречи в связи с плохими погодными условиями, низкой среднесуточной температурой и плохим состоянием поля. Стороны отвергли информацию о том, что матч мог быть перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации в Витебске.

Позже министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник подтвердил, что игра была перенесена именно из-за коронавируса. Глава АБФФ Владимир Базанов в ответ на это заявил, что «Это вообще не Караника дело – озвучивать такие моменты».

Матч «Витебск» – «Динамо» Брест запланирован на 18 апреля (суббота).