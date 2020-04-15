«Купил новый Geely, а он — перекрашенный» 2 15.04.2020, 11:19

Белорусско-китайское авто вызывает множество нареканий у водителей.

По итогам марта появилось много нареканий от владельцев Geely Atlas на белорусско-китайский продукт. Среди таких «счастливчиков» — Игорь. В конце января мужчина приобрел Emgrand X7, однако, не проехав и регламентных пяти тысяч километров, оказался частым гостем на СТО официального дилера. Белорус оформил несколько досудебных претензий и намеревается добиться замены проблемного автомобиля. Мы не стали просто пересказывать его опыт эксплуатации «Джили», а сразу отправили машину на стороннюю СТО, пишет av.by.

«Радость была недолгой»

— 18 января я купил новый автомобиль Geely Emgrand X7 2019 года выпуска. Забрал последний кроссовер этой модели в максимальной комплектации. К сожалению, радость была недолгой. В день получения транспортного средства я увидел запотевание обеих фар и, естественно, расстроился. Уже на форумах узнал, что эта недоработка массовая. Не сомневался, что по гарантии поменяют без проблем, ведь влага в фарах — это не есть хорошо.

Ровно через неделю после приобретения Игорь отправился к официальному дилеру, чтобы устранить изъян. Инженер по гарантии согласился с владельцем, что запотевания быть не должно, поэтому фары заменят, нужно лишь дождаться новых — на складе закончились. Обладатель авто обрадовался и принялся ждать, вот только второй визит оказался не таким позитивным...

— Когда 1 февраля я приехал на замену, то конденсат был внизу фары (порядка 1-2 см). Специалисты заявили, что такой случай не является гарантийным, а завод-изготовитель вообще допускает, что фары могут «потеть» (в руководстве по эксплуатации есть статья про запотевание блок-фар). Я с ними спорил два часа, дескать, это не норма в новой машине. В итоге мне предложили поездить еще 500 км и понаблюдать: если фары запотеют — сразу же возвращаться на сервис.

Дефект быстро дал о себе знать — в фарах кроссовера образовалось такое количество конденсата, что на этот раз сотрудники по гарантии уже не отрицали очевидного. Фары заменили, и довольный мужчина уехал с устраненной проблемой.

«Почему о повторно окрашенном кузове не сказали при продаже?»

— Спустя некоторое время после замены фар я заглянул на мойку. После нее на лакокрасочном покрытии автомобиля при солнечном свете стали заметны «голограммы» от полировки. Меня это смутило. В тот же день поехал на проверку ЛКП толщиномером. Оказалось, что слой краски держится в пределах 200-240 мкм, а в одном месте — более 300 мкм!

Владелец Geely Emgrand X7 недоумевает: даже если экземпляр перекрашивался на заводе, то почему о недостатках в виде разводов не сказали при продаже в офисе дилера? Такой факт существенно повлиял бы на решение покупателя. Ведь очевидно, что перекрашенный автомобиль будет менее ликвидным на рынке (в отличие от аналогичного с заводским слоем ЛКП).

— Я написал претензию ООО «Лакшери Моторс плюс» 17 февраля с требованиями о замене транспортного средства на товар надлежащего качества или о расторжении договора купли-продажи, ссылаясь на закон «О защите прав потребителей». Они попросили предоставить автомобиль для осмотра.

Произведенные замеры толщины ЛКП у дилера дали следующие результаты: проемы — 90-120 мкм, остальные элементы кузова — 200-240 мкм, а на лючке бензобака зафиксировали и вовсе 340 мкм.

В присланном ответе о реакции на претензию по поводу голограмм не было сказано ни слова. Завод-изготовитель прояснил допустимую толщину слоя краски, однако никак не прокомментировал превышение этих показателей.

«Машину уводит вправо, а проблему не устраняют!»

— Увод машины вправо при движении я почувствовал за рулем еще в первые дни после покупки. Сперва считал, что нюанс исчезнет после обкатки, поэтому не паниковал, — рассказывает Игорь. — На отметке 3 000 км все-таки приехал к дилеру на регулировку углов установки колес. Проверка указала на отклонения от нормы, и мастера это признали. Вроде бы выставили норму, но по дороге домой Geely по-прежнему тянуло вправо. Разумеется, я вернулся обратно. Манипуляции с перестановкой передних колес местами тоже ничего не дали, поэтому пришлось отложить более детальную диагностику на другой день.

К шестому по счету визиту на дилерскую СТО у владельца Emgrand X7 сформировался четкий перечень претензий:

при непрогретом двигателе слышны отчетливые звуки (щелчки) в районе селектора АКПП;

стуки в рулевой рейке при вращении рулем;

подергивания автомобиля на 1 400 об/мин;

транспортное средство тянет вправо во время движения.

— Некоторые мои жалобы можно было проверить только «на холодную», поэтому вечером я сдал дилеру автомобиль, а утром приехал в сервис.

Продиагностировать скрипы под селектором специалисты не смогли, так как машина уже оказалась прогрета после тестовых заездов. При этом они смазали тросы переключения передач, пообещав заменить их, если проблема останется. Подергивания автомобиля при 1 400 оборотах двигателя связали с топливной рампой: при наличии ее на складе заверили, что установят новую.

— Тогда же в сервисе перекинули задние колеса на место передних. Сказали, что для дальнейшего теста нужно приехать на летней дилерской резине, но какой в этом смысл, если машину все равно уводит вправо! — восклицает наш герой. — На глухие стуки при «рулежке» мне вообще ничего не ответили. Мол, стучит у всех. И все на этом.

По словам мужчины, подобные ответы сервисменов ему не понравились, поэтому он озвучил пункт 1 статьи 22 закона «О защите прав потребителей»: «Обнаруженные недостатки товара должны быть устранены продавцом (изготовителем, поставщиком, представителем, ремонтной организацией) безвозмездно и незамедлительно. В случае, если устранить недостатки товара незамедлительно не представляется возможным, максимальный срок их устранения не может превышать четырнадцати дней со дня предъявления потребителем требования об устранении недостатков товара. По письменному соглашению с потребителем этот срок может быть увеличен, но не более чем до тридцати дней».

— На что мне начали утверждать, что это не недостатки, а «особенности». А потом и вовсе ответили, что специалист ничего не видел: подергиваний не было, увода вправо нет, скрипов тоже. И категорически отказались фиксировать в заказ-наряде то, что рассказывали минутой ранее! Выходит, при общении с сотрудниками официального сервиса следует вести аудио- и видеофиксацию? — удивляется Игорь.

Мы предложили владельцу Geely Emgrand X7 отправиться на независимую СТО Bosch Car Service «Титан Моторс», чтобы провести дополнительную диагностику и детально изучить его автомобиль.

«Развал-схождение в норме, но настройка выполнена некорректно»

Чтобы проверка претензий обладателя Geely Emgrand X7 была корректной, мы попросили его оставить свою машину на ночь перед сервисом. Это позволит мастерам воочию увидеть проблемы, проявляющие себя «на холодную».

Специалисты провели тестовые заезды для определения характера щелчков, скрипов и постукиваний, на которые жаловался мужчина.

— Касаемо зависаний стрелки тахометра на 3 000 оборотах при непрогретом двигателе. Действительно, первую передачу АКПП затягивала и переключение на вторую было не до двух тысяч, как обычно, а уже после. Когда масло прогрелось до температуры 20-23 градуса, переключения коробки стали нормальными и зависания больше не проявлялись.

Сотрудники предположили, что затяжная первая передача может быть связана с малым пробегом кроссовера. Во время обкатки ЭБУ производит коррекцию и запоминает основные настройки работы всех систем и механизмов.

— Первый раз после запуска двигателя «коробка» переключилась с первой на вторую лишь на 2 800 об/мин. Скорее всего, так записана программа, потому что в следующий раз она переключила передачу быстрее. Возможно, это сделано, чтобы АКПП функционировала в более щадящем режиме. Бортовой компьютер ни на что не ругался, а это значит, что сама система сбоев и неполадок не увидела.

Посторонние звуки в районе селектора АКПП при 1 400 оборотах мотора не обнаружились. Проверка электронных блоков подтвердила отсутствие ошибок.

— Стук в рулевой рейке — это точно не норма. Другой вопрос, что каждый производитель заявляет собственное допустимое значение люфта. Обычно на дилерских СТО снимают рулевую рейку и производят замеры. Говоря за себя, мы подтверждаем: стук и люфт однозначно есть! — отмечает мастер.

Из-за люфта рулевой рейки происходит расхождение между поворотом колес и поворотом рулевого колеса. Передача момента с «руля» поступает с большой задержкой.

— Также обнаружился небольшой люфт в направляющих передних суппортов. Очевидно, это заводской дефект. Чаще всего он проявляется в виде непонятных звонких стуков на кочках. Кроме этого, увеличивается зазор между колодкой и тормозным диском, из-за чего происходит позднее торможение, — говорит сотрудник сервиса.

Проверка слоя лакокрасочного покрытия прибором показала диапазон значений от 320 микрон до 420. Специалисты Bosch Car Service такую разбежку с прошлыми замерами владельца объяснили просто: каждый толщиномер имеет небольшую погрешность, то есть данные могут отличаться.

Закончив осмотр Geely Emgrand X7 на подъемнике, работники сервиса загоняют кроссовер на специальный стенд, на котором проводится проверка углов развал-схождения.

— Геометрическая ось при движении задается несколькими показателями. Прежде всего, это углы развала и схождения. Здесь не отрегулирован развал. Если корректировку проведут на дилерской СТО и сделают ее так, как положено, то подтянутся значения схождения, дополнительно ему уделять внимание не потребуется. То отхождение от нормы, которое мы наблюдаем, запросто может быть причиной увода машины вправо, — резюмировал мастер. — Мы бы осуществили это самостоятельно, но в таком случае владелец лишится гарантии. Поэтому можем лишь сообщить о самой проблеме.

Сейчас мужчина направил три досудебные претензии, надеясь на замену автомобиля или на расторжение договора купли-продажи и возврат средств. Если договориться с дилером не удастся, то Игорь намерен идти в суд.

Мы попросили ООО «Лакшери Моторс» прокомментировать сложившуюся ситуацию. Однако от официального комментария в автоцентре Geely отказались.