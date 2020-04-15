«Баста!»: Коронавирус обнаружен у военных, которые репетировали парад 16 15.04.2020, 15:20

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Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY

В части в Печах — более сотни пневмоний.

Telegram-канал "Баста!" сообщает о нескольких случаях коронавируса в войсковых частях Вооруженных сил Беларуси. Среди них – рота, солдаты которой принимали участие в репетиции парада.

"Минск, 120-я Отдельная механизированная бригада, в/ч 04147, много пневмоний, неофициально сообщили о том, что есть подтвержденный диагноз COVID-19. Посещения и увольнения сейчас запрещены", - сообщает мать одного из военнослужащих.

"Войсковая часть 04104 в Уручье. В одной только роте забрали 38 человек с пневмонией. У служащих забрали телефоны. Те, у кого температура до 38 и выше не дошла - они просто в казарме лежат, их в санчасть не переводят, лекарств не дают. Это та самая часть, которая принимает участие в репетиции парада", - сообщил отец военнослужащего.

"В части в Печах – более сотни пневмоний. Здоровые молодые мужики кашляют и сморкаются. Много кого сначала отправили в "инфекционку", но стараются там долго не держать. Официально никого с COVID-19 нет, конечно. К параду готовятся. Свидания и увольнения – под запретом. Масок ни у кого нет. Только по телефону в выходные сын смог сообщить информацию", - пишет мать еще одного военнослужащего.

Информации о ситуации с коронавирусом в ВС поступает очень мало, так как во многих войсковых частях солдатам запрещают пользоваться телефонами, а свидания ограничены. Мы опубликовали только те данные, которые удалось подтвердить благодаря надежным источникам.

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