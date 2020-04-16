Новая вспышка COVID-19 в Лунинецком районе: в больницы забирают следователей и студентов 6 16.04.2020, 8:57

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ФОТО: REUTERS

Коронавирус также поразил жителей окрестных деревень.

Растет количество зараженных коронавирусом в Лунинецком районе Брестской области. О новых случаях среди студентов, сотрудников Следственного комитета и жителей деревень района сообщают читатели телеграмм-канала «Баста».

«Есть подтвержденные случаи корановируса в Лунинецком районе – в деревнях Дятловичи, Лахва, и агрогородке Любань», - сообщает подписчик канала.

У восьмерых сотрудников Лунинецкого райотдела Следственного комитета подозревают заражение коронавирусом. Их всех отвезли в Брест, в областную больницу. По бумагам – пневмония, но неофициально врачи говорят родственникам, что это «корона». Контакты запрещены, - пишет родственник одного из госпитализированных.

«Covid-19 подтвержден у жительницы Лунинца. Она учится в Барановичском государственном музыкальном колледже. Забрали прямо с учебы», - сообщает источник в колледже.

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