Россия ответила Лукашенко на критику тестов по коронавирусу 42 18.04.2020, 15:49

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Ранее диктатор заявил, что российские тесты показывают коронавирус у слишком большого количества людей.

Роспотребнадзор ответил Лукашенко на критику тестов по коронавирусу. Российское ведомство заявило, что с февраля 2020 года Беларусь бесплатно получила 14 тысяч тест-систем по выявлению коронавируса. Что именно с помощью российских тестов были выявлены первые заболевшие в нашей стране, сообщает ТАСС.

Ответ Роспотребназдора спровоцирован недавними высказываниями Александра Лукашенко о качестве российских тест-систем. Так 17 апреля, во время рабочей поездки на Нёманский стеклозавод правитель Беларуси вновь начал жаловаться на российские тесты:

«Тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — сказал Лукашенко.

В своем ответе на критику, Роспотребнадзор отмечает, что российские тест-системы, превосходят даже некоторые зарубежные аналоги.

«Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус», — заявляет Роспотребназор.

Российские тесты, по заявлениям ведомства, видят возбудитель даже при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей.

На сегодня российский производитель поставил около 3,2 миллиона тестов, более 400 тысяч из которых — в качестве безвозмездной помощи почти в 30 стран мира, заявляет Роспотребнадзор.