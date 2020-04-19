Пасха: что можно и что категорически нельзя делать в это день 11 19.04.2020, 9:30

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Народные традиции и обычаи праздника.

Сегодня, 19 апреля, отмечается Светлое Христово Воскресение (Пасха) – самый важный у православных христиан праздник. Этот день особенный, ведь он посвящен воскрешению сына Божьего из мертвых. На Пасху заканчивается Великий пост, а верующие размышляют о добрых переменах к лучшему, пишет vkurier.info.

Что следует делать на Пасху

1. Разговляться. В этот день верующие могут кушать праздничные блюда: крашеные яйца, пасху (творожную массу с изюмом), кулич и другие яства. Делать это нужно после литургии и причастия в храме.

2. Навещать своих родителей и крестных, собираться вместе за праздничным столом.

3. Приветствовать друг друга возгласами: «Христос воскресе» – «Воистину воскресе!».

4. Дарить близким и друзьям подарки, в том числе и пасхальные яички – символы новой жизни.

5. Хранить свечи, купленные на Пасху. Считается, что с их помощью можно будет лечить тяжелобольных и изгонять нечистую силу из дома.

6. Подавать милостыню.

Пасха: что категорически нельзя делать в этот день

1. Грустить, ругаться с родными друзьями, сквернословить и выяснять отношения.

2. Заниматься домашними делами, производить генеральную уборку и мыть полы.

3. Охотиться и рыбачить.

4. Венчаться и заказывать панихиды.

5. Выбрасывать остатки еды с праздничного стола. Лучше отдать их животным, птицам или сжечь.

6. Работать. Любой физический труд в этот день запрещен.

7. Предаваться излишествам и напиваться. В светлый праздник все должно быть в меру: и еда, и алкоголь.

8. Мыться, стричь и красить волосы.

9. Ездить на кладбище. В этот день нужно радоваться, а скорбеть по умершим близким.

10. Выбрасывать остатки пасхальной еды, даже скорлупу от яиц. Все, что осталось после праздничного застолья, нужно отдать животным или птицам.

Народные приметы в день Воскресения Христово

Со светлым праздником Пасхи в народе связано много примет. Так, считается, что не будет знать бед тот, кто первым увидит на Пасху восход солнца.

Чтобы избежать ссор в семье, нужно во время праздничного завтрака всем домочадцам дать по освященному кусочку яйца и кулича, а чтобы не испытывать трудностей с деньгами, подать на Пасху милостыню нищему.

Как в этот день погоду предсказать

По погоде на Пасху можно узнать, какое лето нас ждет и богатым ли будет урожай. Так гроза обещает сухую, теплую и позднюю осень, звездная ночь на Пасху – заморозки, дождь – дождливую весну, хмурое небо – холодное лето, снег – обильный урожай, мороз – длинное и теплое лето, солнечная и теплая Пасха – теплое лето и неплохой урожай.