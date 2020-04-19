Пасха: что можно и что категорически нельзя делать в это день

Пасха: что можно и что категорически нельзя делать в это день11
- 19.04.2020, 9:30
- 8,145
Народные традиции и обычаи праздника.
Сегодня, 19 апреля, отмечается Светлое Христово Воскресение (Пасха) – самый важный у православных христиан праздник. Этот день особенный, ведь он посвящен воскрешению сына Божьего из мертвых. На Пасху заканчивается Великий пост, а верующие размышляют о добрых переменах к лучшему, пишет vkurier.info.
Что следует делать на Пасху
1. Разговляться. В этот день верующие могут кушать праздничные блюда: крашеные яйца, пасху (творожную массу с изюмом), кулич и другие яства. Делать это нужно после литургии и причастия в храме.
2. Навещать своих родителей и крестных, собираться вместе за праздничным столом.
3. Приветствовать друг друга возгласами: «Христос воскресе» – «Воистину воскресе!».
4. Дарить близким и друзьям подарки, в том числе и пасхальные яички – символы новой жизни.
5. Хранить свечи, купленные на Пасху. Считается, что с их помощью можно будет лечить тяжелобольных и изгонять нечистую силу из дома.
6. Подавать милостыню.
Пасха: что категорически нельзя делать в этот день
1. Грустить, ругаться с родными друзьями, сквернословить и выяснять отношения.
2. Заниматься домашними делами, производить генеральную уборку и мыть полы.
3. Охотиться и рыбачить.
4. Венчаться и заказывать панихиды.
5. Выбрасывать остатки еды с праздничного стола. Лучше отдать их животным, птицам или сжечь.
6. Работать. Любой физический труд в этот день запрещен.
7. Предаваться излишествам и напиваться. В светлый праздник все должно быть в меру: и еда, и алкоголь.
8. Мыться, стричь и красить волосы.
9. Ездить на кладбище. В этот день нужно радоваться, а скорбеть по умершим близким.
10. Выбрасывать остатки пасхальной еды, даже скорлупу от яиц. Все, что осталось после праздничного застолья, нужно отдать животным или птицам.
Народные приметы в день Воскресения Христово
Со светлым праздником Пасхи в народе связано много примет. Так, считается, что не будет знать бед тот, кто первым увидит на Пасху восход солнца.
Чтобы избежать ссор в семье, нужно во время праздничного завтрака всем домочадцам дать по освященному кусочку яйца и кулича, а чтобы не испытывать трудностей с деньгами, подать на Пасху милостыню нищему.
Как в этот день погоду предсказать
По погоде на Пасху можно узнать, какое лето нас ждет и богатым ли будет урожай. Так гроза обещает сухую, теплую и позднюю осень, звездная ночь на Пасху – заморозки, дождь – дождливую весну, хмурое небо – холодное лето, снег – обильный урожай, мороз – длинное и теплое лето, солнечная и теплая Пасха – теплое лето и неплохой урожай.