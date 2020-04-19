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Фотофакт: Бело-красно-белый флаг на открытии Олимпийских игр

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  • 19.04.2020, 16:23
  • 1,450
Фотофакт: Бело-красно-белый флаг на открытии Олимпийских игр

Национальный флаг впервые был пронесен на церемонии открытия игр в Барселоне в 1992-ом году.

Впервые белорусские спортсмены представляли суверенную Беларусь на Олимпийских играх в Альбервиле (1992 год) и на летних играх в Барселоне (1992 год), пишет сайт radabnr.org.

Белорусский флаг впервые был пронесен на церемонии открытия игр в Барселоне в 1992 году. В то время белорусские спортсмены входили в единую команду стран СНГ, где были представлены бывшие советские республики, за исключением стран Балтии.

Впервые независимая белорусская команда выступала на зимних играх в Лиллехаммере (1994) под бело-красно-белым флагом.


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