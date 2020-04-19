Дальнобойщики готовятся к глобальной забастовке 2 19.04.2020, 16:39

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Они недовольны урезанием выплат.

Над литовской компанией Girteka Logistics, по-настоящему крупным перевозчиком, осуществляющим поездки по всей Европе, сгущаются тучи. Дальнобойщики, среди которых немало белорусов, а также граждан других стран, на прошлой неделе получили уведомление о том, что в связи со сложившейся из-за COVID-19 ситуацией на континенте и в мире, экономическим кризисом и ростом безработицы сотрудникам фирмы будут урезаны выплаты, пишет «Онлайнер». Многие водители с таким положением вещей не согласились. Завтра утром они готовятся остановить свои грузовики и таким образом вынудить руководство пересмотреть свое решение. Грядет забастовка.

Европа-Сортировочная

Белорусские дальнобойщики, как правило, работают на европейские компании вахтовым методом. Правда, сами они называют это другим словом — каденция. Немного музыкальный термин, но речь не об этом.

— Минимальный срок каденции — 65 дней, а дальше — как водитель пожелает. Я вот, например, с начала января работаю, — рассказывает корреспонденту Виктор.

География поездок у него обширная — практически вся Европа: Нидерланды, Бельгия, Франция, Великобритания, Германия, та самая Италия. Пандемический кризис охватил континенты, а водители-дальнобойщики все так же продолжают выполнять свою работу.

Фото: onliner.by

— Очень заметна разница между мерами, которые принимают страны. Например, в Нидерландах или Германии внешне и не скажешь, что введен какой-то карантин. Да, в магазинах нанесена разметка, да, всех просят соблюдать дистанцию и меньше контактировать, но людей повсюду хватает, — говорит водитель. — А вот в Италии или во Франции все совсем иначе. Стоят посты, проверяют температуру. Чтобы выйти из дома, нужна бумага вроде декларации: куда перемещаешься и с какой целью. Иначе легко получить штраф, и немаленький. Дальнобойщиков, правда, это касается в меньшей степени: грузовики идут по своей полосе, ночуют на своих стоянках — нас особо не трогают. Но появились очереди. В результате мы теряем время, иногда не успеваем к местам выгрузки.

Масок нет. В аптеках запись на две недели вперед

Водителей не трогают по одной причине — кто-то должен делать их работу. Экономика и так замерла: остановка грузового потока станет взрывом мины, способным пустить на дно весь корабль.

— Говорят, что водители грузовиков — это следующая категория риска после врачей. Мы работаем в том числе в зонах с тяжелой эпидемиологической ситуацией, мы не можем изолироваться от людей: все равно приходится контактировать в пунктах погрузки и разгрузки, в офисах, на стоянках и в магазинах. На складах грузчики, как правило, работают в масках, нам предлагают реже выходить из кабины, но это невозможно. При этом водителей никто не обеспечивает средствами гигиены и индивидуальной защиты, а в магазинах нельзя купить ни маску, ни антисептик, — утверждает собеседник.

Фото: onliner.by

— В аптеках — я узнавал — очереди на две недели вперед. Но ведь речь о дальнобойщиках — через две недели я буду на другом краю Европы.

Люди нервничают, но работают. И вот на днях в огонь опрокинули ведро масла: дальнобойщики получили от работодателя уведомление, в котором сообщается, что выплаты будут урезаны на неопределенный срок.

Сообщение, с которого все началось

— Тринадцатого... Да, по-моему, тринадцатого числа на рабочие планшеты всех водителей пришло сообщение от Girteka Logistics, — вспоминает Виктор.

Вот текст этого послания:

«Уважаемые водители, сегодня, в связи с угрозой распространения COVID-19, немалая часть наших клиентов приостановила отправку грузов, заводы и магазины закрываются по всей Европе, России и Скандинавии, уровень безработицы растет. Если в прошлом наш бизнес развивался, то сейчас наша главная цель — сделать так, чтобы тягачи не останавливались и были обеспечены грузами для перевозки, а компания сохранила все рабочие места. Для этого мы берем более дешевые грузы, снижаем цены и сокращаем расходы во всех сферах нашей деятельности.

Однажды этот кризис закончится — и для того, чтобы мы все вместе смогли его пережить, со вторника, 14 апреля, мы уменьшаем суточные для водителей во всех парках. Мы гарантируем, что суточные ни для кого из вас не будут ниже минимально допустимой ставки, установленной Правительством.

Фото: onliner.by

Если у вас есть вопросы — обратитесь к своему транспортному менеджеру».

Вопросов у водителей, понятное дело, хватало.

— Выплаты снизили с 71 до 53 евро — это довольно значительно. В чате Girteka многие стали высказывать недовольство, критиковать компанию за такую политику, — говорит дальнобойщик. — В результате самых активных просто удалили из этого чата. Тогда водители создали собственную группу в соцсетях, и за несколько дней там собралось уже более 8 тысяч человек.

— Люди не собираются мириться с ситуацией, люди готовы бастовать.

Большая разница

Оказалось, что о снижении выплат своим водителям объявила не только Girteka Logistics.

— Другие литовские компании, как по сговору, поступили точно так же и ровно в это же время, — отметил собеседник. — Поэтому к забастовке готовы присоединиться и другие дальнобойщики, хотя инициатива исходит от водителей Girteka, потому как это очень крупная европейская логистическая компания.

Работники донесли до руководства свои требования: вернуть выплаты на прежний уровень, прекратить необоснованные вычеты за топливо, установить 10-процентную надбавку за работу в карантинных зонах.

Фото: onliner.by

— По топливу все очень просто: водитель отработал свою вахту, приезжает в офис, чтобы сдать отчет, и начинается... Предъявляют какие-то претензии за пережог топлива, что-то через форсунки якобы не прошло. В общем, понапридумывают абы чего, лишь бы высчитать деньги, — пояснил читатель.

Дальнобойщики много общаются между собой во время отдыха на стоянках. Виктор рассказал, что сотрудники других европейских компаний находятся в лучших условиях:

— Многие получают бонусы за свою работу. Немцы, к примеру, премировали своих водителей на 1300 евро без налогов. Польские дальнобойщики к суточным получают надбавку в 10 евро за работу в зонах риска. Только литовские компании решили нагреться на водителях и за счет нас покрыть свои расходы. Я согласен с тем, что с каждой машины доход снизился в сегодняшних обстоятельствах, но он все равно остался, каждый работник приносит фирме немалые деньги.

— Полагаю, компания должна сама искать средства для компенсации затрат, а не лезть в карман к сотрудникам.

Петиция

Для урегулирования вопроса уже предприняты некоторые попытки. Одна из них — петиция, в которой изложены требования водителей.

«Мы, водители-международники, ежедневно работаем в крупнейших очагах заражения COVID-19, таких как Италия Испания, Франция и другие, тем самым подвергая себя и свои семьи, риску заражения COVID-19. Мы находимся в зоне риска, на втором месте после врачей», — говорится в обращении.

Фото: onliner.by

Были сформулированы те самые требования о сохранении суточных выплат, прекращении вычетов за перерасход топлива и т. д.

«Если руководство компании не выполнят наши требования или оставят их без изменения до 9:00 20.04.2020, мы вынуждены выразить своё несогласие в виде акции протеста с остановкой транспортных средств в 9:01 20.04.2020 - до момента, пока не будут выполнены наши требования.

Призываем Вас принять правильное решение!

Мы не хотим, чтобы пострадали простые люди (потребители), которые нуждаются в транспортном сообщении», — сказано в петиции.

Само обращение подписали более 500 человек, что вызвало бурные обсуждения в водительском сообществе. Многие не верят в то, что каждая подпись честно учитывалась.

Фото: onliner.by

— Как такое может быть? В группе 8 тысяч человек, многие отчитались, что подписали петицию, а цифра такая маленькая, — рассуждает Виктор. — В первый день я наблюдал за происходящим: сначала было 32 подписи, спустя два часа — 50, потом — 78. А потом смотрю — снова стало 33. Как такое возможно?

Тупик

Дальнобойщики довольно быстро получили от работодателя ответ на свои требования:

«Добрый день, уважаемые водители.

В ваших требованиях нет нужды, мы и так все видим. В сложившейся ситуации фирма не может предложить вам оплату больше, чем было предложено ранее.

Фото: onliner.by

Все не согласные водители могут позвонить своим менеджерам и сообщить что они не согласны работать на данных условиях и хотели-бы уехать домой. После чего менеджер вас отправит на 6араж, где вы сдаете свои автомобили и едите домой.

Все водители, которые в понедельник остановится хоть на час будут оштрафованны и немедленно уволены.

Спасибо за понимание».

Три варианта забастовки

Водители говорят о том, что полны решимости бастовать.

— Есть три варианта забастовки. Первый — итальянский, то есть все работают, но очень медленно. Второй вариант — остановиться в понедельник в 9 часов утра: кто идет с грузом — доезжает и останавливается, кто пустой — никуда не едет, никаких заказов не берет. И третий вариант — водители отказываются от новых грузов вообще, едут только в сторону гаража и закрывают отчет, — рассказал собеседник.

Дальнобойщики пока обсуждают детали, хотя общий план действий намечен: многие склоняются к тому, чтобы в понедельник остановить работу. Тех, кто не находится на маршрутах, призывают поддержать акцию и разослать менеджерам сообщения с отказом от работы на озвученных условиях.

— В теперешних условиях у нас есть козырь: дальнобойщиков трудно заменить, — отмечает Виктор. — В Girteka работает много белорусов, а украинцев — еще больше. Есть водители из Казахстана. Сейчас Украина не пропускает водителей, Литва тоже не пропускает. Могут работать только те, у кого есть вид на жительство в Европе, остальным дорога закрыта, даже по рабочей визе выехать очень сложно. Поэтому сомневаюсь, что водителям легко найдут замену. Это будет сильный удар, чреватый задержками грузов, неустойками для компании и всем таким прочим.

Фото: onliner.by

Водители говорят, что такое решение — крайний шаг, на который они вынуждены пойти.

— Каждый видит, что происходит, каждый рискует. Мы выполняем свою работу, несмотря на то, что на нас постоянно экономят. У людей нервы и так на пределе, а еще зарплату урезают, — возмущается читатель. — При этом мы же видим, что работы меньше не стало: никто не простаивает, мы постоянно в дороге, ничто не останавливалось.

— Просто кто-то решил, что водителям можно платить меньше. Это означает только одно: наш труд не ценят.

Позиция Girteka Logistics

О взглядах компании можно судить по сообщению, опубликованному на официальном сайте:

Фото: onliner.by

«В это трудное время для Европы и, по сути, для всего мира, Girteka Logistics и ее коллеги по отрасли продолжают работать над поставкой продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости по всей Европе.

Европа находится на грани рецессии, страны готовят финансовые стимулы для сильно пострадавших предприятий и людей, которым грозит потеря рабочих мест из-за кризиса. При таких условиях цепочка поставок и транспортировка имеют решающее значение для функционирования бизнеса, общества и жителей стран.

Водители тягачей находятся в исключительно сложной ситуации — как и большинство людей, они хотят провести это время дома со своими семьями. Из-за закрытых европейских границ, регулярное возвращение домой практически невозможно.

“В этих сложных обстоятельствах 14 000 фантастических, лояльных и трудолюбивых водителей тягачей Girteka Logistics продолжают работать, поскольку спрос на продукты питания, товары ежедневного потребления и, что более важно, на лекарства и медицинское оборудование растет. В это время водители нужны и ценятся как никогда ранее”, — говорит Кристиан Каас Мортенсен, глава стратегического партнерства в Girteka Logistics.

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“Мы уже предприняли активные шаги для обеспечения безопасности наших сотрудников путем тщательного мониторинга новых действий и рекомендаций различных правительств ЕС, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения [ВОЗ]”, — говорит Кристиан Каас Мортенсен, глава стратегического партнерства в Girteka Logistics».

Что будет в понедельник?

На этот вопрос трудно ответить. Дальнобойщики настроены решительно и стараются подбадривать друг друга сообщениями. Боковые зеркала они обматывают светоотражающими жилетами — символом современных акций протеста. Водители надеются на то, что завтра в 9 часов утра европейский рынок грузоперевозок получит ощутимый удар, который заставит руководителей услышать их голоса.

Им было бы проще вместе, но не та специфика. Поэтому каждый готовится выступить самостоятельно, рискуя рабочим местом и рассчитывая на то, что коллеги по всей Европе поступят так же.