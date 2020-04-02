«Женщина напротив умерла - вот такая вот пневмония» 2.04.2020, 8:14

Как выглядит Витебск через месяц после обнаружения первого больного коронавирусной инфекцией.

Прошел месяц с того момента, как в Витебске обнаружили первого больного коронавирусом. Ситуация в городе за это время ухудшилась, но точного количества больных никто не знает, так как Минздрав перестал локализовывать новые случаи, сообщает «Белсат».

Первоначально пациентов с коронавирусом размещали в инфекционной больнице. Сейчас территория вокруг заведения закрыта, перекрыли даже тропу, которая проходила между больницей и тубдиспансером.

Единственный разрешенный способ попасть на территорию – проходная, которую контролирует охранник. Но пускают внутрь исключительно сотрудников. Визиту журналистов охранник не рад. Но к больнице иногда подходят люди с пакетами – родственники тех, кто сейчас лежит внутри. Пакеты у людей забирают тут же на проходной и потом персонал их передает больным.

–Все передают, но на территорию не пускают – и правильно делают, – говорит витебчанка, однако на дальнейшую беседу не соглашается.

По соседству с инфекционной больницей расположено здание тубдиспансера, в котором при желании можно сдать анализ на коронавирус. Время от времени туда заходят горожане.

– Я прилетела из Вьетнама и в связи со всей этой ситуацией в Беларуси решила сдать анализ, чтобы быть спокойной. Летела транзитом через Москву. Я давно не живу в Беларуси. Просто потому, что все перекрыто было, была вынуждена вернуться [в Беларусь. – Belsat.eu]. Пока сейчас такая ситуация, побуду здесь, – говорит женщина в маске.

Витебская городская клиническая больница №1 выглядит более доступной. Здесь отсутствует ограждение по периметру территории, а в само здание пока может попасть каждый. Перед входом мы встречаем мужчину, который представляется Игорем. Он в маске и с пакетом. Мужчина отлежал с пневмонией 18 дней и только сегодня выписался.

13 числа я ложился – наверное, первым поступил. Где-то в течение недели после 13-го числа, уже 60 человек было в отделении. У меня была пневмония двусторонняя, как и у всех в принципе. Анализы брали, да, сдавал – давали отрицательные результаты. Никто ничего не рассказывает [о больных коронавирусом в больнице. – Belsat.eu], – говорит Игорь.

Мужчина подтверждает витебские слухи о большом количестве больных с пневмонией в городе и рассказывает о положении внутри больницы:

В палате лежали толпой – все с пневмонией. Страшно, очень страшно. При нас поступила женщина, она на нашем этаже в палате напротив лежала. Умерла. Говорят, что пневмония была. Вот такая вот пневмония. Очень тяжелая. Весь персонал ходит в костюмах, но никто ничего не говорит. Все боятся. Много персонала на больничном, не знаю, с чем они. Никто опять же ничего не говорит. Все хотят работать, у всех семьи, семьи кормить надо – поэтому молчат. Все как обычно, в принципе.

На фоне ухудшения обстановки в городе Витебский горисполком 27 марта утвердил план дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения коронавируса и других респираторных инфекций. В одном из пунктов этого плана говорится, что в вузах, колледжах и лицеях должны отменить групповые занятия и перевести учащихся на дистанционное обучение. В какой форме это решение реализовали на практике, мы попытались узнать у самих учащихся.

– У нас свободное посещение. Кто не на свободном, тот ходит на пары. Свободное посещение выдают как справку просто. Выдают всем, кто хочет, кто пишет заявление. Но есть такие, что и не хотят. Пары проводятся, но не все. Пока заявления писали только на неделю, а дальше по ситуации будут продолжать, – рассказывает Савелий, студент университета имени Машерова.

Но в тоже время студенты ветеринарной академии говорят, что в их учебном заведении плана горисполкома не придерживаются:

– Мы учимся. Свободного графика нет, мы уже попросили – нам хватило: пять пар поставили. Лекции в итоге заменили на практические. Вышло так, что самые сложные предметы добавились. Сейчас нам говорят, что еще приказа от Витебска не поступало, чтобы вводить карантин.

Соседний медицинский университет также по-своему воспринял решение витебских властей. Занятия здесь не проводятся только для студентов отдельных курсов.

– У 3-6 курсов пары сократили, но они есть, и пока их отменять никто не планирует. 1-2 курсы – дома. Как мне кажется, всем плевать на ситуацию. На 6 курсе двоих забрали в больницу в Боровляны, если не ошибаюсь. Официально вируса у них нет, атипичная пневмония, как и у всех, но наши [студенты. – Belsat.eu] говорят, что есть. У нас вообще все это обсуждается только между студентами. Занятия, которые проводились в больницах, перенесли. Сейчас только в университете и в центре симуляционной подготовки, – говорит студентка медицинского университета.

Отсутствие информации о точном количестве больных коронавирусом в Витебске порождает многочисленные слухи в городе и сети. Если раньше витебчане об этом больше шутили, сейчас ситуацию начинают воспринимать более серьезно. Повлияла на отношение к болезни и первая официальная смерть от коронавируса – актера театра имени Якуба Коласа Виктора Дашкевича. Людей на улицах явно стало меньше, а среди прохожих увеличилось количество тех, кто носит маски и перчатки.