Инженеры НАСА раскрыли огромные зеркала телескопа Джеймс Уэбб 1 2.04.2020, 13:04

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Он будет запущен в космос в 2021 году вместо обсерватории «Хаббл».

Инженеры НАСА раскрыли огромные зеркала телескопа Джеймс Уэбб в конфигурации, которую оно примет в космосе. Об этом говорится в сообщении космического агентства, пишет hightech.fm.

Телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) будет запущен в космос в 2021 году вместо культовой космической обсерватории «Хаббл», которая находится в космосе с 1990 года и уже постепенно разваливается. Последняя выполненная миссия «Хаббл» прошла в 2009 году, после этого телескоп просто собирает данные о Вселенной, однако уже три из шести его гироскопов прекратили свою работу.

Диаметр зеркал телескопа Джеймс Уэбб составляет 6,5 м, тогда как эта часть у телескопа «Хаббл» не превышает 2,4 м. Кроме того, телескоп будет изучать небо не только от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного диапазона, но и на более длинных волнах — это позволит ему видеть галактики ранней Вселенной.

Теплозащитный экран предназначен для защиты зеркал телескопа от потоков тепла и излучения от Солнца. Каждый слой экрана покрыт алюминием, также на него нанесено два слоя легированного кремния.

В ходе последнего этапа испытаний ученые убедились в том, что механизм раскрытия зеркала работает верно. С помощью внутренней системы электроники инженеры развернули два боковых зеркала и превратили их в одну большую зеркальную поверхность. Тестирование прошло успешно.

Ранее инженеры из НАСА впервые показали полностью собранный космический телескоп нового поколения Джеймс Уэбб (JWST), строительство которого идет на заводе Northrop Grumman в Калифорнии с 1996 года.